Лишние 15 минут в автобусе с маленьким ребенком - это ад! Жители Таллинна требуют от города не убирать маршрут № 49

„Я живу в Таллинне 15 лет, из них большую часть этого времени в конце Ласнамяэ. И за все это время я не мог нарадоваться, какое хорошее сообщение есть у нас с Пирита, - рассказывает житель Ласнамяэ Михаил Трунин. - 49-й автобус действительно очень удобный“.

У Михаила есть двое старших детей, которые несколько раз в неделю ездят из Ласнамяэ в Пирита. Сейчас они такой возможности лишатся - ехать придется существенно дольше, и новый автобус не будет доезжать до того места, куда им нужно. Кроме того, Михаил с семьей часто ездит к морю в Пирита. Но поскольку у них в семье есть еще один маленький ребенок, увеличение длительности поездки на автобусе даже на 15 минут для семьи кажется существенным.