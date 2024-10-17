17.10.2024, 14:50
Лишние 15 минут в автобусе с маленьким ребенком - это ад! Жители Таллинна требуют от города не убирать маршрут № 49(17)
ФОТО: | Delfi Meedia
В социальных сетях сейчас бурно обсуждаются изменения, которые городские власти собираются внести в автобусные маршруты с 21 октября 2024 года. В частности, наибольшую дискуссию вызывает изменение маршрута автобуса № 49.
„Я живу в Таллинне 15 лет, из них большую часть этого времени в конце Ласнамяэ. И за все это время я не мог нарадоваться, какое хорошее сообщение есть у нас с Пирита, - рассказывает житель Ласнамяэ Михаил Трунин. - 49-й автобус действительно очень удобный“.
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