ЧП и криминал
21.10.2024, 21:54

Бывший исполнительный директор программы э-резидентства погиб в серьезной автокатастрофе на юге Эстонии

 
Отту Ваттеру было всего 34 года
Eesti Ekspress
Ваттер был одним из первых сотрудников программы электронного резидентства
Ваттер был одним из первых сотрудников программы электронного резидентства
ФОТО: Ilmar Saabas | Töötlus: Eesti Ekspress / Delfi Meedia

Отт Ваттер, погибший в субботу в Валгамаа, запомнится бывшим коллегам как очень позитивный человек.

„Он был очень жизнерадостный“, — рассказал Eesti Ekspres Таави Котка, один из авторов проекта электронного резидентства. „Я просмотрел его фотографии и не увидел ни на одной из них, чтобы он не улыбался“.

Ваттер был одним из первых сотрудников программы электронного резидентства.

Котка рассказал, что когда он впервые увидел Ваттера, у него не было сомнений, что он подходит для этого проекта. Ваттер знал, как заставить иностранцев чувствовать себя как дома.

Другой бывший коллега рассказал, что до сих пор находится в шоке от новости о его смерти.

С 2015 по 2019 год Ваттер работал заместителем директора проекта электронного резидентства, а затем до 2021 года — генеральным директором. „Хотя электронное резидентство выгодно эстонскому государству уже сейчас, доход Эстонии от каждого нового электронного резидента может увеличиться как минимум вдвое“, — заявил Ваттер, вступая в должность генерального директора. Он поставил целью качество контактов при поиске новых э-резидентов.

Отт Ваттер с коллегой Сильвером Синявски в 2020 году

В ходе расследования будет установлено, что послужило причиной того, что машина Ваттера съехала с дороги.

В опубликованном сегодня кратком пресс-релизе Южный спасательный центр сообщил, что 19 октября в 9:04 на юге Эстонии было зафиксировано сообщение о том, что автомобиль Porsche вылетел в кювет и загорелся. Когда спасатели прибыли на место, машина почти полностью сгорела. Спасатели приступили к тушению.

Полиция установила, что автомобиль принадлежал 34-летнему мужчине. В полиции также сообщили, что, по предварительной информации, водитель свернул на встречную полосу и вылетел с дороги. В результате автомобиль загорелся. Водитель автомобиля погиб на месте.

По словам Рене Липпингу, руководителя группы патрульного управления Юго-восточного отдела полиции, для выяснения точных обстоятельств происшествия возбуждено уголовное дело.

Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье Отта Ваттера.

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