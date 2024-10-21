Бывший исполнительный директор программы э-резидентства погиб в серьезной автокатастрофе на юге Эстонии

„Он был очень жизнерадостный“, — рассказал Eesti Ekspres Таави Котка, один из авторов проекта электронного резидентства. „Я просмотрел его фотографии и не увидел ни на одной из них, чтобы он не улыбался“.

Ваттер был одним из первых сотрудников программы электронного резидентства.

Котка рассказал, что когда он впервые увидел Ваттера, у него не было сомнений, что он подходит для этого проекта. Ваттер знал, как заставить иностранцев чувствовать себя как дома.

Другой бывший коллега рассказал, что до сих пор находится в шоке от новости о его смерти.

С 2015 по 2019 год Ваттер работал заместителем директора проекта электронного резидентства, а затем до 2021 года — генеральным директором. „Хотя электронное резидентство выгодно эстонскому государству уже сейчас, доход Эстонии от каждого нового электронного резидента может увеличиться как минимум вдвое“, — заявил Ваттер, вступая в должность генерального директора. Он поставил целью качество контактов при поиске новых э-резидентов.

В ходе расследования будет установлено, что послужило причиной того, что машина Ваттера съехала с дороги.

В опубликованном сегодня кратком пресс-релизе Южный спасательный центр сообщил, что 19 октября в 9:04 на юге Эстонии было зафиксировано сообщение о том, что автомобиль Porsche вылетел в кювет и загорелся. Когда спасатели прибыли на место, машина почти полностью сгорела. Спасатели приступили к тушению.

Полиция установила, что автомобиль принадлежал 34-летнему мужчине. В полиции также сообщили, что, по предварительной информации, водитель свернул на встречную полосу и вылетел с дороги. В результате автомобиль загорелся. Водитель автомобиля погиб на месте.

По словам Рене Липпингу, руководителя группы патрульного управления Юго-восточного отдела полиции, для выяснения точных обстоятельств происшествия возбуждено уголовное дело.

Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье Отта Ваттера.

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