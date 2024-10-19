ФОТО | В сгоревшем на юге Эстонии Porsche обнаружены человеческие останки

Когда спасатели прибыли на место, машина почти полностью сгорела. Спасатели приступили к тушению.

Рене Липпинг, руководитель группы патрульного управления Юго-восточного отдела полиции, рассказал Delfi, что по номерному знаку, найденному на месте происшествия, было установлено, что сгоревший автомобиль - это Porsche. „Криминалисты также обнаружили в салоне автомобиля останки сгоревшего человека“, - добавил он.

По словам полиции, личность погибшего будет установлена ​​в ходе экспертизы, также будет возбуждено уголовное дело для выяснения точных обстоятельств происшествия.

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