ФОТО | В сгоревшем на юге Эстонии Porsche обнаружены человеческие останки
Сегодня, 19.10, в 9:04 в центр неотложной помощи поступило сообщение о том, что возле автобусной остановки Рейну в Отепя в Валгамаа с дороги вылетел автомобиль и загорелся, внутри обнаружены человеческие останки.
Когда спасатели прибыли на место, машина почти полностью сгорела. Спасатели приступили к тушению.
Рене Липпинг, руководитель группы патрульного управления Юго-восточного отдела полиции, рассказал Delfi, что по номерному знаку, найденному на месте происшествия, было установлено, что сгоревший автомобиль - это Porsche. „Криминалисты также обнаружили в салоне автомобиля останки сгоревшего человека“, - добавил он.
По словам полиции, личность погибшего будет установлена в ходе экспертизы, также будет возбуждено уголовное дело для выяснения точных обстоятельств происшествия.
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