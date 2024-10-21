Эксперт Транспортного департамента: если мы увидим, что изменения не работают, мы готовы вернуть все назад

C 21 октября в Таллинне меняются 15 автобусных линий. Сменили направление маршруты линий № 4, 12, 13, 26, 26A и 49; линии № 40 и 51, а также № 54 и 47 объединены; линии № 22, 47, 51, 64 и 65 закрыты; появились новые линии № 25 и 48.

„Город меняется регулярно. Появляются новые кварталы, новые точки притяжения. Поэтому требуются изменения маршрутов автобусов, ведь в последний раз такие масштабные нововведения были уже 30 лет назад“, - сказал RusDelfi эксперт Транспортного департамента Таллинна Григорий Парфенов.

Не все горожане позитивно восприняли реорганизацию автобусной сети. Например, собираются подписи за сохранение линии 49. Жители Ласнамяэ недовольны закрытием 65 автобуса. Парфенов подчеркнул, что мнение горожан учитывалось и никто пострадать от реформ не должен. „Например, 49-й маршрут сократил движение из Пирита до Юлемисте на 20 минут, как мы знаем, достаточно многие ездят на работу в Ülemiste City. Для кого поменялись некоторые остановки, по ним теперь курсирует 48 автобус. Если говорить о 65-м автобусе, то 13 маршрут его практически дублирует. Мы постарались никого не обидеть, а сделать лучшие условия для большинства жителей города“, - подчеркивает эксперт по мобильности департамента.

По его словам, город создал условия для максимально эффективного использования ресурса налогоплательщиков. „Мы ежедневно картографируем маршруты и заполняемость автобусов. На всех новых автобусах и линиях стоят датчики (всего 350 датчиков). Мы собираем очень много информации. Первый этап проверки показал, что люди положительно восприняли изменения. Например, на 35-м автобусе увеличилось количество пассажиров“, - подтверждает Парфенов.