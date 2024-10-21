Напоминаем: сегодня вступают в силу изменения маршрутной сети в Таллинне

Изменятся маршруты линий № 4, 12, 13, 26, 26A и 49; линии № 40 и 51, а также № 54 и 47 будут объединены; линии № 22, 47, 51, 64 и 65 будут закрыты; появятся новые линии № 25 и 48.

Изменения в маршрутной сети основаны на модели различных способов передвижения в Таллинне, опирающейся на масштабный сбор данных. При планировании новой маршрутной сети также учитываются проведенные исследования, обратная связь граждан и рекомендации внешних консультантов.

Обновление маршрутной сети столичного общественного транспорта проводится поэтапно, чтобы люди могли постепенно адаптироваться к изменениям. Усовершенствования также зависят от инфраструктуры, так как в нескольких местах необходимо создать новые транспортные узлы для более удобных пересадок и скорректировать расположение остановок. Обновление маршрутной сети началось летом 2023 года, когда девять автобусных маршрутов были объединены в четыре новых, а пути следования некоторых других маршрутов были немного скорректированы.

Подробная информация о втором этапе обновления маршрутной сети и схемы приведены на сайте www.tallinn.ee/uusliinivork . Расписания и планирование поездки можно смотреть на сайте transport.tallinn.ee .

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