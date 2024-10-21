ОПРОС | Как на вас повлияло изменение автобусных маршрутов в Таллинне?(2)
21 октября в Таллинне вступили в силу изменения второго этапа обновления маршрутной сети общественного транспорта. Расскажите нам, коснулось ли это вас.
С сегодняшнего дня изменились маршруты линий № 4, 12, 13, 26, 26A и 49; линии № 40 и 51, а также № 54 и 47 теперь объединены; линии № 22, 47, 51, 64 и 65 закрыты; появились новые линии № 25 и 48.
Подробная информация о втором этапе обновления маршрутной сети и схемы приведены на сайте www.tallinn.ee/uusliinivork. Расписания и планирование поездки доступны на сайте transport.tallinn.ee.
Жители Таллинна накануне введения изменений в действие уже делились с RusDelfi своим недовольством. А как транспортные нововведения повлияли на вас? Поделитесь своим мнением в опросе ниже.
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