21.10.2024, 10:31
Касса по безработице сокращает более 70 рабочих мест по всей Эстонии(39)
ФОТО: | Delfi Meedia
Из-за планируемой правительством реформы пособий по безработице у Кассы по безработицы возникают дополнительные обязательства в размере более 40 миллионов евро. В рамках экономии Касса по безработице сокращает 74 рабочих места.
„На основании первоначального уведомления об увольнении будут сокращены 74 должности“, - подтвердил консультант по связям с общественностью Кассы по безработице Лаури Кооль. „По прогнозам, зарегистрированная безработица в следующем году останется на том же уровне, что и в последние два года, при этом расходы на персонал фонда безработицы должны сократиться“, - добавил он.
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