Касса по безработице сокращает более 70 рабочих мест по всей Эстонии

„На основании первоначального уведомления об увольнении будут сокращены 74 должности“, - подтвердил консультант по связям с общественностью Кассы по безработице Лаури Кооль. „По прогнозам, зарегистрированная безработица в следующем году останется на том же уровне, что и в последние два года, при этом расходы на персонал фонда безработицы должны сократиться“, - добавил он.