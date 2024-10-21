Экономика
21.10.2024, 10:31

Касса по безработице сокращает более 70 рабочих мест по всей Эстонии

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По предварительным данным, Касса по безработице сократит 74 человека
По предварительным данным, Касса по безработице сократит 74 человека
ФОТО: Karl Artur Kangur | Delfi Meedia

Из-за планируемой правительством реформы пособий по безработице у Кассы по безработицы возникают дополнительные обязательства в размере более 40 миллионов евро. В рамках экономии Касса по безработице сокращает 74 рабочих места.

„На основании первоначального уведомления об увольнении будут сокращены 74 должности“, - подтвердил консультант по связям с общественностью Кассы по безработице Лаури Кооль. „По прогнозам, зарегистрированная безработица в следующем году останется на том же уровне, что и в последние два года, при этом расходы на персонал фонда безработицы должны сократиться“, - добавил он.

Должности, которые будут сокращены, разные - от консультантов по трудоустройству до специалистов по карьере. По словам Кооля, позиции будут консолидированы во всех уездах, кроме Хийумаа. „Сокращения будут произведены 1 января 2025 года“, — сказал Кооль.

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