Великобритания направит Эстонии танки Challenger 3. Председатель комиссии по гособороне: это лучшее, что можно сделать для коллективной обороны

17 октября, во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе, министр обороны Эстонии Ханно Певкур и министр обороны Великобритании Джон Хили подписали „дорожную карту“ двустороннего оборонного сотрудничества. В рамках соглашения Великобритания направит в Эстонию современные боевые технологии, включая танки Challenger 3.