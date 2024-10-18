18.10.2024, 18:50
Великобритания направит Эстонии танки Challenger 3. Председатель комиссии по гособороне: это лучшее, что можно сделать для коллективной обороны
ФОТО: Коллаж Delfi Meedia
Великобритания направит Эстонии танки Challenger 3. RusDelfi узнал у председателя комиссии Рийгикогу по гособороне Калева Стойческу, почему это шаг имеет большое значение для безопасности Эстонии.
17 октября, во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе, министр обороны Эстонии Ханно Певкур и министр обороны Великобритании Джон Хили подписали „дорожную карту“ двустороннего оборонного сотрудничества. В рамках соглашения Великобритания направит в Эстонию современные боевые технологии, включая танки Challenger 3.
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