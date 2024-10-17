Великобритания назначила бригаду для защиты Эстонии и посылает к нам танки Challenger 3

„Тесное оборонное сотрудничество между Эстонией и Великобританией развивается все более конкретно. Подписанная сегодня дорожная карта основана на новых оборонных планах НАТО. Одним из его основных пунктов является долгосрочное соглашение о том, что Великобритания назначит для усиления Эстонии четвертую бригаду, которая будет поддерживаться и развиваться в Великобритании в состоянии высокой готовности для усиления Эстонии на случай кризиса или конфликта“, — сообщил Певкур.

Министр добавил, что Эстония и Великобритания продолжат совместную работу по планированию предварительного размещения техники бригады в Эстонии: „Я рад, что на основании подписанного сегодня соглашения Великобритания отправит в Эстонию новейшую и самую современную боевую технику, такую как самоходные гаубицы Archer, бронетранспортеры Boxer и Ajax, а также танки Challenger 3“.

По словам министра обороны, деятельность по развитию бригады состоит также из регулярных учений, в ходе которых отрабатывается переброска бригады в Эстонию. Следующая тренировка состоится в рамках масштабных учений Siil в 2025 году.

Помимо бригады усиления, в Эстонии на постоянной основе находится бронетанковая боевая группа Великобритании, которая с 2017 года входит в состав 1-й пехотной бригады Сил обороны Эстонии. Наряду с этим Великобритания поддерживает развитие эстонской дивизии и ее штаба не только штабными офицерами, но и заместителем командира дивизии, роль которого выполняет бригадный генерал Великобритании, а также консультирует по вопросам развития возможностей дальнего огня с закрытых позиций Сил обороны Эстонии.

„Со своей стороны Эстония обеспечивает наилучшие условия и инфраструктуру для приема союзников, включая возможности для проведения учений и логистическое обеспечение. Дорожная карта содержит также соглашения о сотрудничестве в сфере совместных закупок и о возможностях развития оборонной промышленности“, — сказал Певкур.

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