Жители Таллинна недовольны изменениями в маршрутах автобусов. Вице-мэр: у горожан была возможность выразить свое мнение до 20 сентября

Несмотря на то что модернизация маршрутной сети, которая вступит в силу с 21 октября, основывается на анализе данных, при принятии окончательных решений мы учитывали и мнение горожан. В отличие от прошлого года, когда жителей столицы просто ставили перед свершившимся фактом, мы активно привлекали таллиннцев к процессу и учитывали их комментарии.

У горожан была возможность выразить свое мнение и внести предложения в период с 3 по 20 сентября, после чего принимались окончательные решения. Около 5000 человек воспользовались этой возможностью, а обсуждения прошли во всех районах города. Это показывает, насколько важен вопрос организации общественного транспорта для горожан. Благодаря обратной связи мы скорректировали ряд маршрутов и отказались от изменений, требующих более детального анализа. Я призываю горожан активнее участвовать в обсуждениях, которые регулярно проводятся при реализации различных проектов. Это не только шанс выразить свое мнение, но и уверенность, что оно будет учтено. Конечно, не все изменения могут удовлетворить каждого, и изменения привычного порядка могут вызвать недовольство. Однако важно видеть общую картину и учитывать интересы всей транспортной системы.

Модернизация сети базируется на транспортной модели, которая охватывает разные виды передвижения по Таллинну и использует обширные и детальные данные. В расчетах учтены плотность населения, демографическая ситуация, пассажиропоток, данные о движении и мобильное позиционирование. Дополнительно анализируется матрица спроса, созданная на основе информации Налогово-таможенного департамента, которая показывает маршруты между домом, работой и учебными заведениями. При разработке новой сети учитывались исследования, рекомендации сторонних экспертов и отзывы горожан.