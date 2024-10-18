Жители Таллинна недовольны изменениями в маршрутах автобусов. Вице-мэр: у горожан была возможность выразить свое мнение до 20 сентября(6)
Вчера RusDelfi писал о том, что изменения, которые городские власти собираются внести в автобусные маршруты с 21 октября 2024 года, вызвали много недовольств со стороны жителей Таллинна. Была даже создана петиция, целью которой является сохранить маршрут 49 в его нынешнем виде. Вице-мэр Кристьян Ярван по просьбе RusDelfi прокомментировал решение города внести изменения в маршрутную сеть.
Несмотря на то что модернизация маршрутной сети, которая вступит в силу с 21 октября, основывается на анализе данных, при принятии окончательных решений мы учитывали и мнение горожан. В отличие от прошлого года, когда жителей столицы просто ставили перед свершившимся фактом, мы активно привлекали таллиннцев к процессу и учитывали их комментарии.
У горожан была возможность выразить свое мнение и внести предложения в период с 3 по 20 сентября, после чего принимались окончательные решения. Около 5000 человек воспользовались этой возможностью, а обсуждения прошли во всех районах города. Это показывает, насколько важен вопрос организации общественного транспорта для горожан. Благодаря обратной связи мы скорректировали ряд маршрутов и отказались от изменений, требующих более детального анализа. Я призываю горожан активнее участвовать в обсуждениях, которые регулярно проводятся при реализации различных проектов. Это не только шанс выразить свое мнение, но и уверенность, что оно будет учтено. Конечно, не все изменения могут удовлетворить каждого, и изменения привычного порядка могут вызвать недовольство. Однако важно видеть общую картину и учитывать интересы всей транспортной системы.
Модернизация сети базируется на транспортной модели, которая охватывает разные виды передвижения по Таллинну и использует обширные и детальные данные. В расчетах учтены плотность населения, демографическая ситуация, пассажиропоток, данные о движении и мобильное позиционирование. Дополнительно анализируется матрица спроса, созданная на основе информации Налогово-таможенного департамента, которая показывает маршруты между домом, работой и учебными заведениями. При разработке новой сети учитывались исследования, рекомендации сторонних экспертов и отзывы горожан.
Что касается маршрутов 49 и 48, мы постарались обеспечить как можно более широкое транспортное покрытие. Приятная новость: благодаря новому маршруту автобус № 49 будет добираться от Пирита до Ülemiste City на 20 минут быстрее. Участок маршрута, который больше не затрагивает район Ласнамяэ, теперь обслуживает автобус №48. В сентябре, когда обсуждались предложенные изменения, многие жители выражали беспокойство по поводу упрощения маршрута № 49 и появления нового маршрута № 48. Мы учли эти отзывы и скорректировали маршрут №48, включив в него улицу Клоостриметса. Кроме того, маршрут продлили от улицы Гаази до перекрестка Вессе, а также охватили район Сели. На линии №49 будет добавлена остановка Mähe tee, а остановка Kaasiku, по просьбе пользователей остановки Mähe tee, будет исключена.
Закрытие автобусных маршрутов №64 и 65 также вызвало много обсуждений. Основными пользователями маршрута №64 являются жители Мустамяэ, для которых время пересадки на маршрут №13 увеличится всего на несколько минут. При этом жители Вяйке-Ыйсмяэ, Мустамяэ и Кристийне получат прямое сообщение с Юлемисте, действующее весь день, включая выходные, в отличие от маршрутов №64 и 65, которые работали только по будням. На маршрут №13 добавлена остановка у аэропорта, чтобы жители Ыйсмяэ, Мустамяэ и Ласнамяэ могли добираться туда напрямую.
Согласно закону, не менее одного процента жителей с избирательным правом могут инициировать принятие, изменение или отмену правовых актов городского собрания или городской управы по вопросам местной жизни. Если петиция наберет необходимое количество подписей и будет соответствовать законодательным требованиям, поднятые в ней вопросы будут рассмотрены. Однако это не означает автоматического изменения уже принятых решений, в которых учтены мнения жителей. Как уже упоминалось, решения основываются не только на обратной связи от граждан, но и на анализе значительных объемов данных.
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