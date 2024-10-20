Август превратился в октябрь. Обещанных вице-мэром новых мусорных ящиков до сих пор нигде не видно

В июле Пере пообещал по разным каналам три вещи: что новые мусорные ящики прибудут к нужному времени в нужное место, что они будут соответствовать городской программе по обращению с отходами и закону и позволят собирать мусор разного типа, а также, что тендер на закупку новых мусорных баков будет объявлен в начале августа.

Когда в середине сентября Forte поинтересовался, как продвигаются дела с тендером, Пере ответил, что государственная закупка новых контейнеров пока еще объявлена, поскольку оказалось, что нужные люди находятся в отпуске.

Прошел еще месяц. Наступила середина октября. Отпуска у всех уже давно отгуляны. Тендер на закупку мусорок – это не высшая математика и даже не тендер на закупку услуг по уборке снега. Мы спросили еще раз. Узнали, что тендера все еще нет. Новое объяснение: желание быть корректным.

„Рамочному тендеру на закупку мусорных контейнеров, то есть городского оборудования, сейчас придаются последние штрихи. Идет плановое сотрудничество между управами различных районов и Департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства, потому что мы хотим быть корректными и обстоятельными в этом вопросе“, — говорится в комментарии, полученном позавчера вечером от Пяртеля-Пеэтера Пере.

При этом, по его словам, процесс вписывается в график, поскольку новые мусорные ящики не понадобятся на улицах раньше весны 2025 года.

Судя по всему, застопорился и тем временем запущенный городом план, согласно которому Пере разрешил каждой районной управе самостоятельно приобрести мусорные ящики без публичного тендера. При этом приобретены были мусорки только с одним отверстием, то есть не позволяющие раздельный сбор отходов. Мы писали об этом в сентябре ЗДЕСЬ.

Сортировать-не сортировать

Поскольку осенью районных управам разрешили покупать любые мусорные баки, но покупателем в итоге был все тот же город Таллинн, мы, естественно, хотели узнать у вице-мэра, как быть с законом и программой обращения с отходами