Август превратился в октябрь. Обещанных вице-мэром новых мусорных ящиков до сих пор нигде не видно(2)
Вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере пообещал заменить мусорные контейнеры, которые летом исчезли с городских столбов, другими, более современными и позволяющими осуществлять раздельный сбор мусора. К сожалению, жаркое лето сменилось золотой осенью, а тендер на закупку новых мусорных ящиков до сих пор не объявлен.
В июле Пере пообещал по разным каналам три вещи: что новые мусорные ящики прибудут к нужному времени в нужное место, что они будут соответствовать городской программе по обращению с отходами и закону и позволят собирать мусор разного типа, а также, что тендер на закупку новых мусорных баков будет объявлен в начале августа.
Когда в середине сентября Forte поинтересовался, как продвигаются дела с тендером, Пере ответил, что государственная закупка новых контейнеров пока еще объявлена, поскольку оказалось, что нужные люди находятся в отпуске.
Прошел еще месяц. Наступила середина октября. Отпуска у всех уже давно отгуляны. Тендер на закупку мусорок – это не высшая математика и даже не тендер на закупку услуг по уборке снега. Мы спросили еще раз. Узнали, что тендера все еще нет. Новое объяснение: желание быть корректным.
„Рамочному тендеру на закупку мусорных контейнеров, то есть городского оборудования, сейчас придаются последние штрихи. Идет плановое сотрудничество между управами различных районов и Департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства, потому что мы хотим быть корректными и обстоятельными в этом вопросе“, — говорится в комментарии, полученном позавчера вечером от Пяртеля-Пеэтера Пере.
При этом, по его словам, процесс вписывается в график, поскольку новые мусорные ящики не понадобятся на улицах раньше весны 2025 года.
Судя по всему, застопорился и тем временем запущенный городом план, согласно которому Пере разрешил каждой районной управе самостоятельно приобрести мусорные ящики без публичного тендера. При этом приобретены были мусорки только с одним отверстием, то есть не позволяющие раздельный сбор отходов. Мы писали об этом в сентябре ЗДЕСЬ.
Сортировать-не сортировать
Поскольку осенью районных управам разрешили покупать любые мусорные баки, но покупателем в итоге был все тот же город Таллинн, мы, естественно, хотели узнать у вице-мэра, как быть с законом и программой обращения с отходами
На это Пяртель-Пеэтер Пере сообщил, что в Таллиннской программе обращения с отходами, принятой Таллиннским горсобранием 5 мая 2022 года, город взял на себя задачу, согласно которой все городские учреждения при замене расположенных в общественных местах мусорных контейнеров и приобретении новых должны учитывать необходимость раздельного сбора и закупать мусорные контейнеры, состоящие как из минимум трех частей.
„С этим нужно считаться во всех планировках и проектах общественного пространства. В новом рамочном соглашении мы учитываем необходимость раздельного сбора и закупаем также трехсекционные мусорные ящики“.
В то же время известно, что, например, управа Пирита совсем недавно за тысячи евро приобрела для публичного пространства мусорные ящики с одним отверстием, что делает сортировку мусора невозможной.
„Выбранные мусорные ящики не позволяют собирать мусор раздельно. Урны для мусора уже выкуплены и будут забетонированы в землю в определенных местах“, — сообщила Forte в сентябре пресс-секретарь районной управы Пирита Моника Рауд.
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