Что происходит? Вместо висевших на столбах мусорных ящиков Таллинн все-таки закупает аналогичные урны

В июле вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере не продлил договор с компанией, которая обслуживала крепившиеся к столбам электропередачи контейнеры для мусора. Чтобы установить новые контейнеры для раздельного сбора различных видов мусора. А на самом деле город сейчас приобретает совершенно обычные контейнеры, в которые будут бросать весь мусор вместе, пишет Forte.