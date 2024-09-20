Экономика
20.09.2024, 13:35

Что происходит? Вместо висевших на столбах мусорных ящиков Таллинн все-таки закупает аналогичные урны

 
Вице-мэр не держит своего слова
Пяртель-Пеэтер Пере
Пяртель-Пеэтер Пере
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

В июле вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере не продлил договор с компанией, которая обслуживала крепившиеся к столбам электропередачи контейнеры для мусора. Чтобы установить новые контейнеры для раздельного сбора различных видов мусора. А на самом деле город сейчас приобретает совершенно обычные контейнеры, в которые будут бросать весь мусор вместе, пишет Forte.

Напомним сначала, что происходило в июле.

Тогда Пяртель-Пеэтер Пере опубликовал в газете Eesti Päevaleht статью-мнение, где сказал: „Новые мусорные урны появятся в достаточном количестве в нужном месте к нужному времени. Мусорные ящики на столбах отжили свой срок и не отвечают требованиям. В публичые мусорные ящики мы должны собирать отходы раздельно“.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии