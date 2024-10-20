Директор Мустамяэской гуманитарной гимназии Карен Сукиасян
Директор Мустамяэской гуманитарной гимназии Карен Сукиасян
ФОТО: Delfi Meedia
Новости Эстонии
20.10.2024, 10:36

Директор гимназии: „Не знаю ни одной школы, где человек работает на педагогической позиции только из-за знания эстонского“

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Директор Мустамяэской гуманитарной гимназии Карен Сукиасян рассказывает RusDelfi, почему страх того, что детей будут учить неквалифицированные кадры, чаще всего не обоснован. Но это, по замечанию руководителя учебного заведения, применимо пока к Таллинну.

„Тех людей, которые не соответствуют квалификации, по Эстонии сейчас очень много, — рассказывает Карен. — У нас тоже такие есть, например, без степени магистра или без педагогического образования, но у них с языковыми требованиями все нормально. Поэтому мы смотрим, чтобы у людей был опыт и связь с педагогикой. Для нас это важно, мы всех подряд точно не берем. И я думаю, что все школы так и действуют, по крайней мере в Таллинне. Я не знаю ни одной школы (а общаюсь я со многими), где взяли на педагогическую позицию учителя кого-то из сферы обслуживания, просто потому что человек знает эстонский. Никогда о таком не слышал“.

Карен рассказывает, что даже несмотря на соответствие языковым требованиям и нехватку кадров, на позицию учителя в гимназию он берет не всех. „Буквально пару недель назад у нас была на собеседовании девушка — родной язык у нее эстонский и даже педагогический опыт имелся. Но после разговора стало понятно, что человек не подойдет по своим взглядам и темпераменту на позицию учителя в нашей школе. При этом она очень хотела себя попробовать в этой сфере. Но не получится, — рассказывает директор гимназии. — А вот сегодня мы взяли человека на работу, который учится на учителя, правда, на бакалавра. Но она уже преподавала, есть опыт. Мы видим в этом человеке потенциал. Если есть потенциал, если человек хочет развиваться, то возможностей очень много. И эти возможности предлагают не только университеты, но и сами школы“.

Подробнее читайте: 10 СТРАХОВ ПЕРЕХОДА | Детей в школах учат люди без образования, но с С1

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