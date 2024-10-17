Новости Эстонии
17.10.2024, 16:30

Украинец смог податься на ВНЖ Эстонии без военного билета. Теперь так можно делать всем?

 
ФОТО: Mehaniq | Shutterstock

Украинец, который отправился в суд, чтобы оспорить в отказ в виде на жительство из-за отсутствия военного билета, добился повторного рассмотрения дела. Может ли это означать, что сейчас гражданин любой страны сможет получить ВНЖ Эстонии без военного билета? И нужно ли для этого сразу же обращаться в суд? В ситуации разбирался RusDelfi.

„Заявление о виде на жительство было вновь принято к рассмотрению“

С отказом в выдаче ВНЖ столкнулся проживающий в Эстонии с 2019 года гражданин Украины Дмитрий, который подал в PPA ходатайство о срочном виде на жительство в апреле 2024 года и заявил о желании остаться в Эстонии на постоянной основе, сообщил Эстонский центр прав человека, юристы которого представляли интересы Дмитрия.

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