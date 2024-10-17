Украинец смог податься на ВНЖ Эстонии без военного билета. Теперь так можно делать всем?

Украинец, который отправился в суд, чтобы оспорить в отказ в виде на жительство из-за отсутствия военного билета, добился повторного рассмотрения дела. Может ли это означать, что сейчас гражданин любой страны сможет получить ВНЖ Эстонии без военного билета? И нужно ли для этого сразу же обращаться в суд? В ситуации разбирался RusDelfi.