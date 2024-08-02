Эстония начала требовать от местных украинцев военные билеты. „Специалисты теперь просто уезжают“

Мыкола переехал в Эстонию в 2018 году. Инженер по профессии, он получил высокооплачиваемую работу в одной из крупнейших эстонских IT-компаний, вскоре к нему приехала жена, а через год у них родился ребенок. К настоящему времени они купили квартиру и мечтают о будущем в Эстонии.