02.08.2024, 12:32
Эстония начала требовать от местных украинцев военные билеты. „Специалисты теперь просто уезжают“
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Небольшое изменение в списке документов, необходимых для получения вида на жительство, не оставляет многим живущим здесь украинцам иного выбора, кроме как покидать Эстонию, пишет Eesti Ekspress.
Мыкола переехал в Эстонию в 2018 году. Инженер по профессии, он получил высокооплачиваемую работу в одной из крупнейших эстонских IT-компаний, вскоре к нему приехала жена, а через год у них родился ребенок. К настоящему времени они купили квартиру и мечтают о будущем в Эстонии.
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