Эстонский Экспресс
02.08.2024, 12:32

Эстония начала требовать от местных украинцев военные билеты. „Специалисты теперь просто уезжают“

 
ВДРУГ СТАЛ НУЖЕН: В группе украинцев в Эстонии в социальных сетях говорится, что еще в прошлом году для получения вида на жительство никто не требовал военный билет. Но в начале этого года такое требование почему-то появилось.
ВДРУГ СТАЛ НУЖЕН: В группе украинцев в Эстонии в социальных сетях говорится, что еще в прошлом году для получения вида на жительство никто не требовал военный билет. Но в начале этого года такое требование почему-то появилось.
ФОТО: Mehaniq | Shutterstock

Небольшое изменение в списке документов, необходимых для получения вида на жительство, не оставляет многим живущим здесь украинцам иного выбора, кроме как покидать Эстонию, пишет Eesti Ekspress.

Мыкола переехал в Эстонию в 2018 году. Инженер по профессии, он получил высокооплачиваемую работу в одной из крупнейших эстонских IT-компаний, вскоре к нему приехала жена, а через год у них родился ребенок. К настоящему времени они купили квартиру и мечтают о будущем в Эстонии.

Поскольку супруги живут в Эстонии по временному виду на жительство, им приходится продлевать его каждые несколько лет. Для тех, кто уже получал ВНЖ, этот процесс выглядит относительно рутинно, и при наличии работы в стране особых проблем возникать не должно.

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