Где „сломалась“ коммуникация? ЭПЦ МП считает, что полиция не помогла им расследовать возможную стрельбу, полиция возражает

„У нашего прихода недавно была необходимость получить помощь от полиции (т.е. МВД), и, как нам представлялось, возможно, что вследствие агрессивных действий. В крыше храма обнаружили три дырки. Рассматривали самые разные варианты, откуда они? Исключили всякие варианты падающих веток с деревьев и т. д. Видно, что появились они от острых твердых предметов. В итоге, весьма реальным показался вариант, что дырки появились вследствие обстрела из пневматического оружия. Это некая рабочая версия, которая требовала проверки. Сумма урона, если учесть необходимые работы в случае, когда подтверждается акт вандализма, может быть несколько тысяч евро. Подали заявление от прихода в полицию, т. к. это было требование от страховки. Озвучили им свою версию, заказали подъемник, чтобы было безопасно исследовать крышу и попросили полицию, чтобы они пришли и расследовали это дело. Но полиция нам отказала“, - рассказал RusDelfi епископ Даниил.