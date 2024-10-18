ЧП и криминал
18.10.2024, 10:51

Где „сломалась“ коммуникация? ЭПЦ МП считает, что полиция не помогла им расследовать возможную стрельбу, полиция возражает

 
Полиция: „Дело закрыто, т.к. не удалось установить личность стрелка“
Георгиевский приход в Тарту
Георгиевский приход в Тарту
ФОТО: ЭПЦ МП

В большом интервью RusDelfi представитель ЭПЦ МП рассказал о случае, когда полиция отказалась расследовать появление отверстий, похожих на оставленные с помощью оружия, на куполе храма.

„У нашего прихода недавно была необходимость получить помощь от полиции (т.е. МВД), и, как нам представлялось, возможно, что вследствие агрессивных действий. В крыше храма обнаружили три дырки. Рассматривали самые разные варианты, откуда они? Исключили всякие варианты падающих веток с деревьев и т. д. Видно, что появились они от острых твердых предметов. В итоге, весьма реальным показался вариант, что дырки появились вследствие обстрела из пневматического оружия. Это некая рабочая версия, которая требовала проверки. Сумма урона, если учесть необходимые работы в случае, когда подтверждается акт вандализма, может быть несколько тысяч евро. Подали заявление от прихода в полицию, т. к. это было требование от страховки. Озвучили им свою версию, заказали подъемник, чтобы было безопасно исследовать крышу и попросили полицию, чтобы они пришли и расследовали это дело. Но полиция нам отказала“, - рассказал RusDelfi епископ Даниил.

Полиция прокомментировала RusDelfi этот случай следующим образом.

„Случай, о котором идет речь, произошел год назад, в октябре 2023 года, когда в крыше церкви Святого Георгия в Тарту были обнаружены дыры и вмятины, оставленные, предположительно, пулями от пневматического оружия.

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RusDelfi
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