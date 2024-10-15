Двум несовершеннолетним предъявлено обвинение в жестоком убийстве

„В ходе досудебного расследования было установлено, что у молодежи возникла мысль после употребления наркотиков и крепкого алкоголя пойти к 59-летнему знакомому молодого человека, чтобы его избить. После того как потерпевший открыл дверь, один из обвиняемых схватил мужчину за шею обеими руками и толкнул его на пол, в то время как другой закрыл дверь. Затем обвиняемые беспощадно били потерпевшего по всему телу как руками, так и ногами. Большую часть своих действий молодежь также снимала на видео“, — заявил прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Тоомас Койтмяэ, добавив, что после этого несовершеннолетние вышли из дома, но решили вернуться на место происшествия и продолжить избиение.

„Вернувшись в дом, они продолжили избиение 59-летнего мужчины, разрушая его жилище и унижая его различными способами, всё это фиксируя на видео. Записанный материал был смонтирован после избиения и отправлен контактам в социальных сетях, что сделало его доступным широкой общественности. Поскольку действия обвиняемых отличались осознанной жестокостью и их целью было причинить потерпевшему значительную боль, юношам предъявлено обвинение в убийстве или в умышленном причинении смерти, совершенном жестоким и мучительным образом“, — сообщил Тоомас Койтмяэ.

„Непривычно, что такое дело с сложными обстоятельствами доходит до предъявления обвинений менее чем за два месяца. Поэтому я хотел бы поблагодарить как следователей, так и экспертов за быструю и тщательную работу на стадии досудебного расследования. Подобные жестокие преступления, совершенные несовершеннолетними, случаются крайне редко, и для прокуратуры было важно как можно скорее передать это дело в суд“, — заявил прокурор.

Досудебное расследование провела Ляэнеская префектура под руководством Ляэнеской окружной прокуратуры.

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