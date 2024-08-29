29.08.2024, 12:15
ФОТО | Преступление двух подростков потрясло округу. Местные жители о жертве: он был отзывчивый и общительный(10)
„Обязательно напишите, что Хуго был хорошим человеком“, — подчеркивает женщина, с тревогой постучавшаяся в дверь к соседу в минувшее воскресенье. Ответом ей была тишина. Вечером выяснилось, что накануне ночью мужчину забили до смерти в собственном доме. Подозреваемых в убийстве задержали в среду. Они оказались подростками 15 и 16 лет. Зловещее видео убийства, которое они сняли на камеру телефона, до сих пор гуляет в интернете.
Деревня Таммисте находится недалеко от Пярну. Здесь есть как старые жилые дома, так и те, что построены в последнее десятилетие, с просторными дворами, на газонах которых разгуливают роботы-газонокосилки. „Тихое место, где хорошо растить детей“, — отмечает одна молодая женщина.
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