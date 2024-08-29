ФОТО | Преступление двух подростков потрясло округу. Местные жители о жертве: он был отзывчивый и общительный

„Обязательно напишите, что Хуго был хорошим человеком“, — подчеркивает женщина, с тревогой постучавшаяся в дверь к соседу в минувшее воскресенье. Ответом ей была тишина. Вечером выяснилось, что накануне ночью мужчину забили до смерти в собственном доме. Подозреваемых в убийстве задержали в среду. Они оказались подростками 15 и 16 лет. Зловещее видео убийства, которое они сняли на камеру телефона, до сих пор гуляет в интернете.