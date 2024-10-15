ЧП и криминал
15.10.2024, 17:45

Танцы или проституция: в суде отсмотрели записи из стриптиз-клуба

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Уголовное дело было открыто, чтобы проверить столичный стриптиз-клуб Salieri и выяснить, действительно ли там имели место преступления, связанные со сводничеством
Уголовное дело было открыто, чтобы проверить столичный стриптиз-клуб Salieri и выяснить, действительно ли там имели место преступления, связанные со сводничеством
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

На прошлой неделе прошло очередное судебное заседание, где трем лицам предъявили обвинения в сводничестве. По материалам дела, с 2016 по 2020 год в стриптиз-клубе Salieri под видом приватных танцев предлагались и сексуальные услуги. В течение часа стороны смотрели видео стриптиза, чтобы понять, можно ли считать эти танцы оказанием сексуальных услуг.

Государственный прокурор Энели Лауритс заявила, что суду будут представлены видеозаписи, сделанные с помощью скрытой съемки. Перед этим она попросила ограничить доступ журналистов к материалам, чтобы защитить персональные данные и частную жизнь людей на видеозаписях.

Сторона защиты и трое обвиняемых – Андрей Токарев, Ксения Маринина и Диана Каменева – поддержали ходатайство.

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