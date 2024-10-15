15.10.2024, 17:45
Танцы или проституция: в суде отсмотрели записи из стриптиз-клуба(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
На прошлой неделе прошло очередное судебное заседание, где трем лицам предъявили обвинения в сводничестве. По материалам дела, с 2016 по 2020 год в стриптиз-клубе Salieri под видом приватных танцев предлагались и сексуальные услуги. В течение часа стороны смотрели видео стриптиза, чтобы понять, можно ли считать эти танцы оказанием сексуальных услуг.
Государственный прокурор Энели Лауритс заявила, что суду будут представлены видеозаписи, сделанные с помощью скрытой съемки. Перед этим она попросила ограничить доступ журналистов к материалам, чтобы защитить персональные данные и частную жизнь людей на видеозаписях.
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