Танцы или проституция: в суде отсмотрели записи из стриптиз-клуба

На прошлой неделе прошло очередное судебное заседание, где трем лицам предъявили обвинения в сводничестве. По материалам дела, с 2016 по 2020 год в стриптиз-клубе Salieri под видом приватных танцев предлагались и сексуальные услуги. В течение часа стороны смотрели видео стриптиза, чтобы понять, можно ли считать эти танцы оказанием сексуальных услуг.