24.09.2024, 08:25
„Мужчины приходят туда, чтобы почувствовать возбуждение“. Управляющего стриптиз-клубом обвиняют в организации проституции, а администраторов – в пособничестве(8)
ФОТО: | Delfi Meedia
В понедельник, 23 сентября, в Харьюском уездном суде состоялось заседание, на котором трем лицам были предъявлены обвинения в сводничестве. В материалах дела указано, что с 2016 по 2020 год в стриптиз-клубе Salieri клиентам предлагали не только стриптиз, но и сексуальные услуги под видом приватных танцев.
Уголовное дело было открыто, чтобы проверить столичный стриптиз-клуб Salieri и выяснить, действительно ли там имели место преступления, связанные со сводничеством.
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