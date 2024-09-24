ЧП и криминал
24.09.2024, 08:25

„Мужчины приходят туда, чтобы почувствовать возбуждение“. Управляющего стриптиз-клубом обвиняют в организации проституции, а администраторов – в пособничестве

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Иллюстративное изображение
Иллюстративное изображение
ФОТО: ESTER VAITMAA, TEHISARU: MIDJOURNEY.COM | Delfi Meedia

В понедельник, 23 сентября, в Харьюском уездном суде состоялось заседание, на котором трем лицам были предъявлены обвинения в сводничестве. В материалах дела указано, что с 2016 по 2020 год в стриптиз-клубе Salieri клиентам предлагали не только стриптиз, но и сексуальные услуги под видом приватных танцев.

Уголовное дело было открыто, чтобы проверить столичный стриптиз-клуб Salieri и выяснить, действительно ли там имели место преступления, связанные со сводничеством.

Согласно Пенитенциарному кодексу, сводничество – это организация встреч между людьми, занимающимися проституцией, и их клиентами, а также управление публичным домом, помощь в занятии проституцией или сдача помещений для этих целей.

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