„Мужчины приходят туда, чтобы почувствовать возбуждение“. Управляющего стриптиз-клубом обвиняют в организации проституции, а администраторов – в пособничестве

В понедельник, 23 сентября, в Харьюском уездном суде состоялось заседание, на котором трем лицам были предъявлены обвинения в сводничестве. В материалах дела указано, что с 2016 по 2020 год в стриптиз-клубе Salieri клиентам предлагали не только стриптиз, но и сексуальные услуги под видом приватных танцев.