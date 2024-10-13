Военный дневник
13.10.2024, 20:55

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (963-й день) | Глава МИД Украины призвал „принять немедленные меры“ из-за жестокого обращения с украинскими военнопленными

 
HUNGARY UKRAINE DIPLOMACY
HUNGARY UKRAINE DIPLOMACY
ФОТО: Robert Hegedus | EPA

Подводим итоги очередного дня войны.

  • Вооруженные силы РФ атаковали Украину ракетами и беспилотниками в ночь на 13 октября, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Российские войска нанесли удар по Полтавской и Одесской областях двумя баллистическими ракетами, выпущенными из комплекса „Искандер-М“, а также двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговской и Сумской областям. Также войска РФ применили 68 ударных беспилотников типа „Шахед“. В Воздушных силах ВСУ утверждают, что силы ПВО сбили 31 беспилотник в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях. Кроме того, 36 российских беспилотников упали в разных регионах Украины, вероятно, под действием средств радиоэлектронной борьбы. Региональные власти Украины о последствиях не сообщали.

  • В Минобороны РФ заявили, что 13 украинских беспилотников атаковали три региона России в ночь на 13 октября. По данным российской стороны, силы ПВО сбили по шесть БПЛА в Белгородской и Курской областях, а один — в Брянской области. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет. Власти других регионов РФ это не комментировали.

  • Владимир Зеленский в ближайшие дни представит жителям Украины свой „план победы“, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона, сообщила „Украинская правда“ вечером 12 октября. „Основные направления уже представлены, возможно, без цифр, все, что касается политического принуждения, дипломатического, экономического, военного“, — сказал Подоляк. По его словам, Зеленский „добавит деталей, которые будут четко говорить, что это за программа принуждения, почему она важна“.

  • Украинский OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины, утверждает, что украинские военные „восстановили положение“ возле города Новогродовка под Селидово в Донецкой области. Согласно карте проекта, Новогродовка остается под контролем российских войск. DeepState также сообщил, что возле Новоивановки в Суджанском районе Курской области РФ „продолжаются тяжелые бои“.

  • Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что в ближайшие недели откроется база противоракетной обороны НАТО в польском Редзиково. „Это база, о которой мы договорились с США“, — сказал министр в эфире Radio Rebeliant. Он сообщил, что провел переговоры, „чтобы ракеты могли сбивать и российские ракеты, летящие на Польшу, а не только иранские, летящие на Соединенные Штаты“.

  • Российские следователи предъявили главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Малюку заочные обвинения в организации теракта на Крымском мосту летом 2023 года, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. В России Малюк заочно арестован в рамках расследования обстоятельств взрыва на Крымском мосту осенью 2022 года, он объявлен в розыск в рамках других уголовных дел. В марте 2023 года Малюк говорил, что СБУ провела две успешные атаки на Крымский мост.

  • Офис генпрокурора Украины начал уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны после публикации информации о возможном убийстве девяти украинских военнопленных в Курской области. Украинский OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины, сообщил со ссылкой на источники в ВСУ, что 10 октября российские военные застрелили девять украинских солдат в районе хутора Зеленый Шлях. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста.

  • В Киевской и Черкасской областях Украины из-за падения обломков российских беспилотников повреждения получили частные дома, сообщили в администрациях двух регионов. В Киевской области, по данным властей, никто не пострадал, объекты критической инфраструктуры не повреждены. В городе Черкассы по неизвестным причинам ночью произошел пожар на складе со строительными материалами.

  • Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за неделю российские войска атаковали Украину, применив около 900 управляемых авиационных бомб, более 40 ракет и 400 ударных дронов различных типов. „Ни один народ не должен проходить такие испытания в одиночку. У партнеров есть возможность предоставить необходимое количество и качество систем ПВО, принять решение для достаточной нашей дальнобойности, обеспечить своевременные поставки оборонной помощи нашим воинам. Надо не упустить время — надо дать необходимый сигнал решимости. Максимально работаем, чтобы получить для Украины возможность полноценно отвечать на российский террор“, — заявил Зеленский.

  • Президент США Джо Байден планирует приехать в Германию с визитом на следующей неделе — с 14 по 20 октября, сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на источники. Правительство и органы безопасности Германии, по данным издания, уже готовятся к визиту Байдена. Официальные встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером намечены на 18 октября. Изначально Байден должен был приехать в Германию 10-12 октября, но визит отменили из-за ураганов в США. При этом в ходе визита Байден и Шольц, считает издание, обсудят те же политические вопросы, что и собирались обсудить ранее — в первую очередь, дальнейшие действия западных союзников Украины и войну на Ближнем Востоке.

  • Два бойца территориальной самообороны Белгородской области получили ранения в результате атаки украинского беспилотника по автомобилю в селе Петровка под Белгородом, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших госпитализировали.

  • Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал мировое сообщество „принять немедленные меры“ из-за жестокого обращения российских военных с украинскими военнопленными. „Выдать ордера МУС на арест российских палачей и мучителей. Усилить санкционное давление. Требуйте доступа международных наблюдателей и медиков к местам заключения, содействуйте освобождению военнопленных и всех незаконно удерживаемых лиц“, — заявил министр. Он добавил, что „казни становятся все более частыми, а 95% военнопленных, по данным ООН, подвергаются пыткам“.

  • В городе Часов Яр под Бахмутом Донецкой области в результате российских обстрелов погибли две мирные жительницы, сообщили в региональной прокуратуре. По данным ведомства, в результате артиллерийского обстрела погибла 78-летняя пенсионерка, ранения получила 66-летняя женщина. При обстреле из системы залпового огня в частном секторе Часова Яра погибла 55-летняя женщина. Помимо этого, добавили в прокуратуре, в результате российского артобстрела в поселке Вишневое Покровского района погиб 75-летний местный житель.

  • По данным немецкого телеканала ZDF, в Германии в ближайшее время не станут проводить встречу главных союзников Украины в формате „Рамштайн“. Телеканал сообщил об этом в связи с появившейся информацией о том, что в Берлин 17 октября приедет президент США Джо Байден. Ожидалось, что Байден приедет раньше, 10-12 октября, но визит перенесли из-за урагана в США. Встречу союзников Украины планировали провести на авиабазе „Рамштайн“ 12 октября, но после переноса визита Байдена ее отменили. Программу визита Байдена в Германию значительно сократили.

  • В Киевском городском территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) прокомментировали сообщения о том, что 11 октября сотрудники ведомства провели рейд с проверкой документов после концерта „Океана Эльзы“ в Киеве. В ТЦК заявили „Укринформу“, что „мероприятия оповещения и проверки военно-учетных документов“ проводят постоянно с момента, когда в Украине вступил в силу закон о мобилизации. „Задержание граждан, нарушивших нормы закона, происходило сотрудниками Национальной полиции Украины. Конфликтных ситуаций с участием военнослужащих ТЦК зафиксировано не было“, — заявили в пресс-службе.

По материалам „Медузы“.

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