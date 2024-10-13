ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (963-й день) | Глава МИД Украины призвал „принять немедленные меры“ из-за жестокого обращения с украинскими военнопленными

Вооруженные силы РФ атаковали Украину ракетами и беспилотниками в ночь на 13 октября, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Российские войска нанесли удар по Полтавской и Одесской областях двумя баллистическими ракетами, выпущенными из комплекса „Искандер-М“, а также двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговской и Сумской областям. Также войска РФ применили 68 ударных беспилотников типа „Шахед“. В Воздушных силах ВСУ утверждают, что силы ПВО сбили 31 беспилотник в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях. Кроме того, 36 российских беспилотников упали в разных регионах Украины, вероятно, под действием средств радиоэлектронной борьбы. Региональные власти Украины о последствиях не сообщали.

В Минобороны РФ заявили, что 13 украинских беспилотников атаковали три региона России в ночь на 13 октября. По данным российской стороны, силы ПВО сбили по шесть БПЛА в Белгородской и Курской областях, а один — в Брянской области. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет. Власти других регионов РФ это не комментировали.

Владимир Зеленский в ближайшие дни представит жителям Украины свой „план победы“, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона, сообщила „Украинская правда“ вечером 12 октября. „Основные направления уже представлены, возможно, без цифр, все, что касается политического принуждения, дипломатического, экономического, военного“, — сказал Подоляк. По его словам, Зеленский „добавит деталей, которые будут четко говорить, что это за программа принуждения, почему она важна“.

Украинский OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины, утверждает, что украинские военные „восстановили положение“ возле города Новогродовка под Селидово в Донецкой области. Согласно карте проекта, Новогродовка остается под контролем российских войск. DeepState также сообщил, что возле Новоивановки в Суджанском районе Курской области РФ „продолжаются тяжелые бои“.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что в ближайшие недели откроется база противоракетной обороны НАТО в польском Редзиково. „Это база, о которой мы договорились с США“, — сказал министр в эфире Radio Rebeliant. Он сообщил, что провел переговоры, „чтобы ракеты могли сбивать и российские ракеты, летящие на Польшу, а не только иранские, летящие на Соединенные Штаты“.

Российские следователи предъявили главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Малюку заочные обвинения в организации теракта на Крымском мосту летом 2023 года, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. В России Малюк заочно арестован в рамках расследования обстоятельств взрыва на Крымском мосту осенью 2022 года, он объявлен в розыск в рамках других уголовных дел. В марте 2023 года Малюк говорил, что СБУ провела две успешные атаки на Крымский мост.

Офис генпрокурора Украины начал уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны после публикации информации о возможном убийстве девяти украинских военнопленных в Курской области. Украинский OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины, сообщил со ссылкой на источники в ВСУ, что 10 октября российские военные застрелили девять украинских солдат в районе хутора Зеленый Шлях. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста.

В Киевской и Черкасской областях Украины из-за падения обломков российских беспилотников повреждения получили частные дома, сообщили в администрациях двух регионов. В Киевской области, по данным властей, никто не пострадал, объекты критической инфраструктуры не повреждены. В городе Черкассы по неизвестным причинам ночью произошел пожар на складе со строительными материалами.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за неделю российские войска атаковали Украину, применив около 900 управляемых авиационных бомб, более 40 ракет и 400 ударных дронов различных типов. „Ни один народ не должен проходить такие испытания в одиночку. У партнеров есть возможность предоставить необходимое количество и качество систем ПВО, принять решение для достаточной нашей дальнобойности, обеспечить своевременные поставки оборонной помощи нашим воинам. Надо не упустить время — надо дать необходимый сигнал решимости. Максимально работаем, чтобы получить для Украины возможность полноценно отвечать на российский террор“, — заявил Зеленский.

Президент США Джо Байден планирует приехать в Германию с визитом на следующей неделе — с 14 по 20 октября, сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на источники. Правительство и органы безопасности Германии, по данным издания, уже готовятся к визиту Байдена. Официальные встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером намечены на 18 октября. Изначально Байден должен был приехать в Германию 10-12 октября, но визит отменили из-за ураганов в США. При этом в ходе визита Байден и Шольц, считает издание, обсудят те же политические вопросы, что и собирались обсудить ранее — в первую очередь, дальнейшие действия западных союзников Украины и войну на Ближнем Востоке.

Два бойца территориальной самообороны Белгородской области получили ранения в результате атаки украинского беспилотника по автомобилю в селе Петровка под Белгородом, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших госпитализировали.

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал мировое сообщество „принять немедленные меры“ из-за жестокого обращения российских военных с украинскими военнопленными. „Выдать ордера МУС на арест российских палачей и мучителей. Усилить санкционное давление. Требуйте доступа международных наблюдателей и медиков к местам заключения, содействуйте освобождению военнопленных и всех незаконно удерживаемых лиц“, — заявил министр. Он добавил, что „казни становятся все более частыми, а 95% военнопленных, по данным ООН, подвергаются пыткам“.

В городе Часов Яр под Бахмутом Донецкой области в результате российских обстрелов погибли две мирные жительницы, сообщили в региональной прокуратуре. По данным ведомства, в результате артиллерийского обстрела погибла 78-летняя пенсионерка, ранения получила 66-летняя женщина. При обстреле из системы залпового огня в частном секторе Часова Яра погибла 55-летняя женщина. Помимо этого, добавили в прокуратуре, в результате российского артобстрела в поселке Вишневое Покровского района погиб 75-летний местный житель.

По данным немецкого телеканала ZDF, в Германии в ближайшее время не станут проводить встречу главных союзников Украины в формате „Рамштайн“. Телеканал сообщил об этом в связи с появившейся информацией о том, что в Берлин 17 октября приедет президент США Джо Байден. Ожидалось, что Байден приедет раньше, 10-12 октября, но визит перенесли из-за урагана в США. Встречу союзников Украины планировали провести на авиабазе „Рамштайн“ 12 октября, но после переноса визита Байдена ее отменили. Программу визита Байдена в Германию значительно сократили.