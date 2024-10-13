Der Spiegel: Байден планирует приехать в Германию на следующей неделе. Первую поездку в Берлин он отменил из-за ураганов

Государственный визит проводится с целью подчеркнуть высокий политический уровень достигнутых двусторонних отношений. Глава государства может приехать в конкретную страну с государственным визитом только один раз в период исполнения полномочий. Официальный визит — менее статусный вид визита, с ним, помимо главы государства, могут приезжать главы правительств и главы МИД. Рабочие визиты — еще менее статусные, они совершаются для переговоров, консультаций и подписания договоров. Президенты США никогда не совершали государственных визитов в Германию после ее объединения. В последний раз визит такого уровня наносил Джордж Буш — старший в 1985 году в ФРГ. После этого американские лидеры неоднократно посещали Германию, однако это были поездки более низкого уровня — официальные и рабочие.