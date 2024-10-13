Der Spiegel: Байден планирует приехать в Германию на следующей неделе. Первую поездку в Берлин он отменил из-за ураганов(15)
Президент США Джо Байден планирует приехать в Германию с визитом на следующей неделе — с 14 по 20 октября, сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на источники, пишет Meduza.
Правительство и органы безопасности Германии, по данным издания, уже готовятся к визиту Байдена. Официальные встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером должны состояться в пятницу, 18 октября.
Изначально Байден должен был приехать в Германию 10-12 октября с первым за 40 лет государственным визитом президента США, но его отменили из-за ураганов в США. Der Spiegel отмечает, что теперь программа поездки значительно сокращена.
При этом в ходе визита Байден и Шольц, считает издание, обсудят те же политические вопросы, что и собирались обсудить ранее — в первую очередь, дальнейшие действия западных союзников Украины и войну на Ближнем Востоке.
Первоначально президент США Джо Байден во время визита в Германию должен был также посетить конференцию в формате „Рамштайн“ и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. После отмены поездки конференцию без него решили не проводить.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.