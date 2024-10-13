Близкий к Минобороны Украины проект DeepState заявил, что российские военные убили девять украинских военнопленных в Курской области

„В социальных сетях снова распространяется информация о возможном расстреле россиянами девяти украинских военнопленных на Курщине. Такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными“, — заявил Лубинец, отметив, что такие действия не должны остаться безнаказанными.

Речь идет об информации, которую опубликовал украинский OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины. Авторы проекта, сославшись на источники в 1-й отдельной танковой бригаде ВСУ, заявили, что 10 октября российские военные застрелили девять украинских „дронщиков и смежников“ в районе хутора Зеленый Шлях.

Обстоятельства того, как украинские военные сдались в плен выясняются, пишет DeepState. „Ивестно, что ребята выходили на позиции, думая, что они в относительном тылу, но были вынуждены вступить в контакт с врагом и отстреливались. Однако количество боекомплекта было ограничено, и они были вынуждены сдаться“, — говорится в сообщении.

К посту DeepState прикреплена карта и изображение девяти людей, раздетых до нижнего белья и лежащих на земле. Часть снимка, предположительно, снятого с дрона, заблюрена. Момент сдачи украинских военных в плен, а также их убийство DeepState не опубликовал.

В России обвинения не комментировали.

С начала октября это третий раз, когда украинская сторона обвиняет российских военных в убийстве пленных солдат ВСУ, отмечает „Агентство“. 2 октября Генпрокуратура Украины заявила, что военные РФ убили 16 пленных украинских военнослужащих на покровском направлении. 6 октября в бригаде Нацгвардии Украины „Азов“ обвинили российских военных в убийстве трех сдавшихся в плен украинских солдат в поселке Нью-Йорк Донецкой области.

В начале октября Офис генерального прокурора Украины утверждал, что российские военные убили почти 100 украинских военнопленных на поле боя. При этом большинство таких преступлений, по данным ведомства, произошло в 2024 году.

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