Епископ Даниил: Агрессивно настроенные люди находят „вдохновение“ не в храмах

Если говорить применительно к сложившейся ситуации, когда представители государственной власти принуждают нас разорвать все канонические связи с Московским патриархатом, тем самым склоняя нас к расколу - тяжкому каноническому преступлению, то скажу так: мы очень дорожим миром и покоем, стабильностью и возможностью свободно исповедовать свою веру, совершать богослужения в храмах и прочими внешними благами - всем тем, что можем потерять, если не пойдем против совести и правды, не согласимся нарушить каноны и будем настаивать на соблюдении наших конституционных прав. Но покой совести в мире с собой и Богом, здоровье души и уважение к образу Божию в себе и ближних - неизмеримо дороже.

Канонами конкретизируются границы допустимого, и когда человек их нарушает, он не просто какое-то формальное правило нарушает, а совершает грех, нарушая тем самым свое единение с Богом. Человек заболевает. Каноническое наказание - не кара и не возмездие, а средство лечебное и санитарное. Самое страшное в каноническом преступлении не то, что за него могут сурово наказать, а то, что происходит с душою виновного в нем.

Более близки к нашим темам отношения священника к своей Церкви, где он был рукоположен. Священник не имеет права самовольно уйти из одного прихода в другой, тем более, из одной Церкви в другую. Совершая такое, он совершит каноническое преступление.

Могу. К примеру, любой совершеннолетний и дееспособный человек может жениться. И этот женатый человек может стать в православной Церкви священником. Если у такого человека по каким-нибудь причинам потом этот брак распадается, то по законам ничего не препятствует ему после развода снова жениться. А церковные каноны такого для священника уже не допускают. И, женившись снова, этот священник совершит каноническое преступление и не может больше оставаться священником.

Каноны, если упрощенно выразиться, - это основополагающие церковные законы, относящиеся к церковному устройству и дисциплине, изданные церковными соборами или авторитетными церковными деятелями. Нарушение этих законов является каноническим преступлением. За каноническое преступление в тюрьму не посадят, но можно лишиться участия в таинстве Причащения, а то и вовсе оказаться отлученным от Церкви.

Епископ Даниил подробно рассказал о том, какие чувства испытывают члены их общины из-за давления государства и заверил, что в эстонских церквях не ведется пропагандистская прокремлевская деятельность.

Вы в СМИ часто упоминаете также, что с Патриархом Московским у духовенства ЭПЦ МП исключительно догматическое единомыслие, делая акцент на том, что не разделяете его политических взглядов. Что это значит?

Это значит, что мы полностью единомысленны в исповедании истин Божественного Откровения, т.е. того, что, согласно катехизису, „Сам Бог открыл людям, дабы они могли правильно и спасительно веровать в него и достойно чтить Его“ - основы вероучения. В остальном у нас могут быть расхождения, и это нормально, хотя и болезненно порой переживается.

Как мы уже говорили не раз, наша церковная среда весьма неоднородна, в том числе в плане политических взглядов, из-за чего митрополит Евгений всеми силами избегал резких формулировок и политических заявлений. Как вы понимаете, если кто-то является носителем некоего агрессивного настроения, то это уж точно не благодаря чему-то услышанному с церковного амвона.

Представители власти неоднократно заявляли, что по отношению к духовенству нет претензий, никто не занимается призывами к агрессии. Это наша сознательная позиция. Значит, не из храмов агрессивно настроенные люди находят для себя „вдохновение“. А те каналы ведь останутся. Риторический вопрос: Можно ли решать проблемы таким образом?

Однако же „каноническое единство“ ЭПЦ с Московским Патриархатом называют угрозой безопасности Эстонской Республики. Вы возражаете, говоря что это не так. Поясните свою позицию.