Главное за 9 октября: Эстонию накрыл шторм, гибель ребенка под колесами в 30 км от Таллинна, новое заболевание уверенно шагает по Европе

1. Новый субциклон и тропический шторм, пришедший в Европу из Атлантики, сделали погодные условия в Эстонии экстремальными. В среду край области низкого давления с Северного моря расширился над Скандинавией, и у его края на побережье Швеции сформировался новый субциклон, который оказал сильное влияние на погоду в Эстонии. Внутри страны порывы достигают 18 м/с, на побережье 23 м/с. Что нас ждет дальше, читайте ЗДЕСЬ.

2. В деревне Кабернеэме, что в Харьюмаа, в 30 км от Таллинна произошло трагическое ДТП. Согласно предварительной информации, на экскурсии на природе находились школьники. За ними приехал автобус, который должен был отвезти их обратно в школу. Одиннадцатилетний мальчик побежал навстречу автобусу, но, к сожалению, поскользнулся и упал под транспортное средство. Комментарий полиции ЗДЕСЬ.

3. Владелица популярного кафе Kofeman устала от краж. „Из туалета кафе постоянно крадут духи, ароматизаторы, дезодоранты, а теперь уже из зала украли в общей сложности 5 бутылок вина и 2 килограмма итальянского кофе в зернах темной обжарки“, – заявила она RusDelfi. А когда с полок стало пропадать дорогое вино владелица вышла на охоту за вором, и поймала его. Вскоре прибыл наряд полиции. Но было одно „но“.

4. Ожидание высоких счетов за отопление этой осенью вынуждает некоторых жителей Эстонии находить дополнительный заработок. RusDelfi поговорил с теми, кто принял решение выйти на любую работу, лишь бы не задолжать коммунальщикам. „Я устраиваюсь сейчас уборщицей на полставки. Обещают 700 евро, работать нужно будет вечером в пустом офисе. Для меня такая подработка — отличный вариант, — рассказывает собеседница RusDelfi Татьяна. Еще больше подобных историй по этой ссылке.

5. К нам уверенными шагами идет болезнь под названием легионеллез. В Риге в подъездах жилых домов появляются объявления и предупреждения о том, что душу нужно предпочесть ванну. Заболевание было открыто в 1976 году после съезда так называемых американских легионеров (солдат, которые шестью десятками лет ранее участвовали в Первой мировой войне). Тогда болезнь унесла 34 жизни участников съезда, а теперь перебралась через океан. Насколько опасно это респираторное заболевание, читайте ЗДЕСЬ.