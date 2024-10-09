Новости Эстонии
09.10.2024, 10:50

ПРОГНОЗ | Внимание! Тропический шторм накрыл Эстонию, погода опасная

 (11)
7 вещей, которые нужно иметь дома на случай бури
Из-за штормового ветра при движении по дорогам нужно быть особенно осторожным.
Из-за штормового ветра при движении по дорогам нужно быть особенно осторожным.
ФОТО: Lugeja foto | Delfi Meedia

Новый субциклон и тропический шторм, пришедший в Европу из Атлантики, сделают погодные условия в Эстонии в ближайшие дни весьма экстремальными, пишет Maaleht.

В среду (9.10) край области низкого давления с Северного моря расширится над Скандинавией, и у его края на побережье Швеции сформируется новый субциклон, который окажет сильное влияние на барическое поле вокруг Балтийского моря. Юго-восточный ветер усилится, внутри страны порывы достигнут 18 м/с, на побережье 23 м/с.

Ночью дождевые облака достигнут островов, затем дойдут до материка и утром покроют западную его часть, а днем ​​распространятся по всей стране.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (11)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии