ПРОГНОЗ | Внимание! Тропический шторм накрыл Эстонию, погода опасная

В среду (9.10) край области низкого давления с Северного моря расширится над Скандинавией, и у его края на побережье Швеции сформируется новый субциклон, который окажет сильное влияние на барическое поле вокруг Балтийского моря. Юго-восточный ветер усилится, внутри страны порывы достигнут 18 м/с, на побережье 23 м/с.