09.10.2024, 10:50
ПРОГНОЗ | Внимание! Тропический шторм накрыл Эстонию, погода опасная(11)
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ФОТО: | Delfi Meedia
Новый субциклон и тропический шторм, пришедший в Европу из Атлантики, сделают погодные условия в Эстонии в ближайшие дни весьма экстремальными, пишет Maaleht.
В среду (9.10) край области низкого давления с Северного моря расширится над Скандинавией, и у его края на побережье Швеции сформируется новый субциклон, который окажет сильное влияние на барическое поле вокруг Балтийского моря. Юго-восточный ветер усилится, внутри страны порывы достигнут 18 м/с, на побережье 23 м/с.
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