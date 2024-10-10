Вице-мэр Таллинна об объединении социальных учреждений: никого сокращать не будут

Как сказал вице-мэр Таллинна по вопросам здравоохранения и социальным помощи Карл Сандер Казе порталу Delfi , с точки зрения рабочей силы самым крупным изменением станет объединение опорного центра Кяо, опорного центра Юкс, Таллиннского центра душевного здоровья и отделения специального социального обеспечения Таллиннского детского дома в единое учреждение. Это изменение коснется, по его словам, 240 работников.

На их базе будет создано новое учреждение Таллиннский центр специального социального обеспечения и реабилитации, управлять которым будет Таллиннский департамент социальной помощи и здравоохранения; услуги нового учреждения будут ориентированы на людей с особыми потребностями, чтобы им было легче справляться в обществе. Это будет центр, объединяющий знания и опыт различных учреждений, что позволит равномерно развивать услуги и повышать их доступность. В результате объединения учреждений для получателей услуги ничего не изменится, услуги по-прежнему будут предоставляться в обычном порядке, отмечалось в пресс-релизе столичной горуправы.