Вице-мэр Таллинна об объединении социальных учреждений: никого сокращать не будут
Как уже сообщалось, Таллиннская горуправа предложит городскому собранию объединить несколько учреждений, находящихся в ведении Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения, а также некоторые услуги. Цель консолидации – обеспечить качественную систему социальных услуг, действующую на единой основе, и в то же время оптимизировать расходы на управление.
Как сказал вице-мэр Таллинна по вопросам здравоохранения и социальным помощи Карл Сандер Казе порталу Delfi, с точки зрения рабочей силы самым крупным изменением станет объединение опорного центра Кяо, опорного центра Юкс, Таллиннского центра душевного здоровья и отделения специального социального обеспечения Таллиннского детского дома в единое учреждение. Это изменение коснется, по его словам, 240 работников.