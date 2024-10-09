Власти Таллинна намерены объединить несколько социальных учреждений

„В результате объединения будет создан единый общегородской экспертно-консультационный центр для людей с особыми психическими потребностями, который объединит знания и компетенции опорного центра Кяо, опорного центра Юкс, Центра душевного здоровья и отделения специального социального обеспечения Детского дома. Работая в одном учреждении, специалисты смогут сотрудничать друг с другом и обмениваться опытом, а также оказывать друг другу дополнительную поддержку“, – отметил вице-мэр Карл Сандер Казе, отвечающий за социальную сферу. Он подчеркнул, что для получателей услуги никаких существенных изменений не произойдет, качество услуг сохранится, клиенты и впредь будут получать необходимые им услуги.

Согласно предложению горуправы, будут объединены опорный центр Кяо, Таллиннский опорный центр Юкс, Таллиннский центр душевного здоровья и отделение специального социального обеспечения Таллиннского детского дома. На их базе будет создано учреждение Таллиннский центр специального социального обеспечения и реабилитации, управлять которым будет Таллиннский департамент социальной помощи и здравоохранения; услуги нового учреждения будут ориентированы на людей с особыми потребностями, чтобы им было легче справляться в обществе. Это будет экспертно-консультационный центр, объединяющий знания и опыт различных учреждений, что позволит равномерно развивать услуги и повышать их доступность. Экспертно-консультационный центр также более конкурентоспособен на рынке труда, он поможет находить специалистов, которые все больше нужны в социальной сфере. В результате объединения учреждений для получателей услуги ничего не изменится, услуги по-прежнему будут предоставляться в обычном порядке.