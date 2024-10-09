Власти Таллинна намерены объединить несколько социальных учреждений
Таллиннская горуправа предложит городскому собранию объединить несколько учреждений, находящихся в ведении Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения, а также некоторые услуги. Цель консолидации – обеспечить качественную систему социальных услуг, действующую на единой основе, и в то же время оптимизировать расходы на управление.
„В результате объединения будет создан единый общегородской экспертно-консультационный центр для людей с особыми психическими потребностями, который объединит знания и компетенции опорного центра Кяо, опорного центра Юкс, Центра душевного здоровья и отделения специального социального обеспечения Детского дома. Работая в одном учреждении, специалисты смогут сотрудничать друг с другом и обмениваться опытом, а также оказывать друг другу дополнительную поддержку“, – отметил вице-мэр Карл Сандер Казе, отвечающий за социальную сферу. Он подчеркнул, что для получателей услуги никаких существенных изменений не произойдет, качество услуг сохранится, клиенты и впредь будут получать необходимые им услуги.
Согласно предложению горуправы, будут объединены опорный центр Кяо, Таллиннский опорный центр Юкс, Таллиннский центр душевного здоровья и отделение специального социального обеспечения Таллиннского детского дома. На их базе будет создано учреждение Таллиннский центр специального социального обеспечения и реабилитации, управлять которым будет Таллиннский департамент социальной помощи и здравоохранения; услуги нового учреждения будут ориентированы на людей с особыми потребностями, чтобы им было легче справляться в обществе. Это будет экспертно-консультационный центр, объединяющий знания и опыт различных учреждений, что позволит равномерно развивать услуги и повышать их доступность. Экспертно-консультационный центр также более конкурентоспособен на рынке труда, он поможет находить специалистов, которые все больше нужны в социальной сфере. В результате объединения учреждений для получателей услуги ничего не изменится, услуги по-прежнему будут предоставляться в обычном порядке.
В предложении также говорится, что услуга социального жилья, оказываемая в социальном доме Пальяссааре, центре деятельности Кристийне и социальном доме Нымме и прежде находившаяся в ведении районных управ, будет объединена с Таллиннским центром социальной работы (TSK). Консолидация затрагивает в общей сложности 346 квартир, в которых предлагаются услуги социального жилья и имеется персонал, оказывающий получателям услуги помощь в повседневной жизни. TSK предлагает в девяти объектах социального размещения услугу ресоциализации, то есть размещения с необходимой помощью. Впредь услуга обеспечения жилья со вспомогательным персоналом, предлагаемая районами города, и услуга ресоциализации, оказываемая TSK, будут функционировать на единых основания. Поскольку необходимая подготовка продлится и в первой половине следующего года, социальные дома и их персонал сначала будут переведены в состав TSK, а услуга обеспечения жилья будет предоставляться в прежнем виде.
Помимо этого, предлагается объединить пансионат, действующий в Ныммеском социальном доме и предоставляющий услугу общего ухода, с Ируским попечительским домом. В настоящее время круглосуточная услуга общего ухода в Ируском попечительском доме рассчитана максимум на 326 клиентов. В пансионате круглосуточную услугу общего ухода могут получить до 20 клиентов. Объединение учреждений с пересекающимися задачами позволит повысить эффективность организации услуги. Также при едином управлении можно распределять персонал в соответствии с потребностями, чтобы обеспечить непрерывность и гибкость услуги. Услуга будет предоставляться клиентам обоих учреждений привычным образом, для них никаких изменений не произойдет.
Благодаря перечисленным выше трем изменениям опорные услуги не будут дублироваться, а ресурсы будут использоваться более эффективно. В долгосрочной перспективе доступность высококачественных услуг повысится, будет гарантировано постоянное развитие и последовательность услуг. Согласно планам, изменения вступят в силу с 1 января 2025 года. Предложение городской управы еще должно одобрить горсобрание.
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