Владимир Свет: в EKRE полно „специалистов“ по коррупции. Март Хельме так и не объяснил, как разбогател после работы в Москве

Хелле-Мооника Хельме заявила в Рийгикогу, что проект Rail Baltica — это отмывание денег из Европейского союза в Эстонии. Вы ей ответили, что если кто-то заподозрит отмывание денег или коррупцию - нужно обращаться в полицию и писать заявление.

Rail Baltica – это огромный проект, который по-настоящему соединит Эстонию и другие страны Балтии между собой и свяжет нас с Центральной Европой. Естественно, что мы говорим об огромных суммах и длительном периоде стройки. Сейчас мы как раз объявляем госзакупку на почти миллиард евро – в таких конкурсах участвуют консорциумы строительных фирм. Однако много где работы ведутся уже сейчас: любой человек может поездить по Харьюмаа и увидеть почти построенные виадуки и другие объекты. Кстати, на пике прямо или косвенно в строительстве Rail Baltica будет задействовано около 6000 человек, так что социальное влияние проекта огромно еще задолго до запуска движения поездов. Естественно, все эти транши проверяются различными структурами на разных уровнях. Одним словом, я не понимаю, где уважаемые депутаты углядели отмывание денег.