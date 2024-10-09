09.10.2024, 13:50
Владимир Свет: в EKRE полно „специалистов“ по коррупции. Март Хельме так и не объяснил, как разбогател после работы в Москве(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
В интервью Delfi министр инфраструктуры Владимир Свет прокомментировал заявление депутата Рийгикогу Хелле-Моники Хельме, сказавшей, что проект Rail Baltica — это отмывание денег из Европейского союза. В частности, Свет указал на то, что „в рядах партии EKRE есть много „специалистов“ по коррупции“. Он намекнул на недавний скандал с Керт Кинго, обвиненной в мошенничестве с компенсациями, а также сделал отсылку к Марту Хельме, который, по словам Света, неожиданно разбогател после своей работы в Москве в 90-е годы.
Хелле-Мооника Хельме заявила в Рийгикогу, что проект Rail Baltica — это отмывание денег из Европейского союза в Эстонии. Вы ей ответили, что если кто-то заподозрит отмывание денег или коррупцию - нужно обращаться в полицию и писать заявление.
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