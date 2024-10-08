08.10.2024, 15:54
ВИДЕО | Депутат: признайте, Rail Baltica — это отмывание денег. Министр: обращайтесь в полицию(19)
Депутат Рийгикогу Хелле-Мооника Хельме (EKRE) упрекнула министра инфраструктуры Владимира Света (Социал-демократическая партия) за слова о пользе проекта Rail Baltica, заявив, что на самом деле это отмывание денег из Европейского Союза в Эстонии. Свет парировал: обращайтесь в полицию.
В понедельник министр инфраструктуры Владимир Свет присутствовал на заседании Рийгикогу, где отвечал на вопросы депутатов о проектах *Via Baltica и Rail Baltica. После того, как Свет рассказал о планах относительно проектов, депутат Хелле-Мооника Хельме сразу же жестко раскритиковала Света за его утверждения о пользе проекта Rail Baltica.
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