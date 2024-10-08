Экономика
08.10.2024, 15:54

ВИДЕО | Депутат: признайте, Rail Baltica — это отмывание денег. Министр: обращайтесь в полицию

 (19)

Депутат Рийгикогу Хелле-Мооника Хельме (EKRE) упрекнула министра инфраструктуры Владимира Света (Социал-демократическая партия) за слова о пользе проекта Rail Baltica, заявив, что на самом деле это отмывание денег из Европейского Союза в Эстонии. Свет парировал: обращайтесь в полицию.

В понедельник министр инфраструктуры Владимир Свет присутствовал на заседании Рийгикогу, где отвечал на вопросы депутатов о проектах *Via Baltica и Rail Baltica. После того, как Свет рассказал о планах относительно проектов, депутат Хелле-Мооника Хельме сразу же жестко раскритиковала Света за его утверждения о пользе проекта Rail Baltica.

„Вы подчеркнули, сколько денег поступает из Европейского Союза в Эстонию в связи со строительством Rail Baltica, что в процессе создания рабочих мест Эстония получает налоговые поступления, дорожные строители получают работу, в результате чего будет залито огромное количество бетона посреди эстонских полей и лесов. Но на самом деле мы ведь знаем, что такого результата, каким мы его представляли изначально, нет и никогда не будет. А когда деньги расходуются, кто-то на этом зарабатывает, а реального результата нет — знаете, как это называется? Это называется отмыванием денег“.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (19)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии