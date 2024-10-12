Директор: „Не встретила в школе ни одного человека, который назло хотел бы делать детям плохо“

„Бывают разные моменты, мы все люди. И здесь очень важно для школ — дать обратную связь, которая была бы объективной. Чтобы родители понимали на самом деле уровень знаний ребенка, поддерживали детей. Чтобы не ругали. И оценки не были бы наказаниями“.

Сейчас много говорят о переходе на эстонский язык обучения, в один голос говорят учителя. И страхи родителей — это совершенно нормально. „Когда ребенок идет в школу и будет учиться на родном языке — тоже ведь страхи, правда? — задает вопрос директор гимназии. — Это все совершенно адекватно и нормально. Но при любом раскладе важно сотрудничество. Если у родителя есть вопросы, сомнения — нужно обратиться в школу. В школе ведь тоже должны понимать, в каком сейчас состоянии родители. Если родители спокойны, то и дети тоже будут“.

О результатах реформы в целом говорить сложно, отмечает Ыннела. „Вряд ли дети заговорят через полгода. Даже через год не заговорят. Но точно уверена, что через пару месяцев после начала этого учебного года все будет спокойнее. В школах внутри все гораздо спокойнее, чем если читать и слушать. На самом деле, для школ ничего нового нет — учебный процесс идет. Да, есть новые коллеги, но процесс не новый, методика программы погружения работает давно“, — рассказывает руководитель гимназии.

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