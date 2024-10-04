04.10.2024, 07:00
Директор гимназии: Если мы запретим исправлять тройки, то скажем ученику: „Мы не хотим, чтобы ты стал умнее“(3)
Репортаж из Эхтеской гуманитарной гимназии
ФОТО: | Delfi Meedia
Сколько понадобится времени, чтобы волнения, связанные с переходом на эстонский язык обучения, ушли? Зачем стоит разрешать исправлять любые оценки? Почему сотрудничество между школой и родителями важно именно сейчас? Накануне Всемирного дня учителя RusDelfi побывал в Эхтеской гуманитарной гимназии и обсудил с учителями новый учебный год и переход на эстонский язык обучения.