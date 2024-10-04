Директор гимназии: Если мы запретим исправлять тройки, то скажем ученику: „Мы не хотим, чтобы ты стал умнее“

„Это дети, а не тигры, чтобы их бояться“

Мы идем по светлым коридорам гимназии. Учебный день почти подошел к концу, младшеклассников в школе практически не видно — многие прогуливаются на школьном стадионе, ловят последние теплые солнечные деньки. Зато на свои уроки идут ученики более старших классов. Тихо между собой беседуют на русском, но при виде нас здороваются на эстонском.