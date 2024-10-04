Новости Эстонии
04.10.2024, 07:00

Директор гимназии: Если мы запретим исправлять тройки, то скажем ученику: „Мы не хотим, чтобы ты стал умнее“

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Репортаж из Эхтеской гуманитарной гимназии
Педагоги Эхтеской гуманитарной гимназии
Педагоги Эхтеской гуманитарной гимназии
ФОТО: Marina Begunkova | Delfi Meedia

Сколько понадобится времени, чтобы волнения, связанные с переходом на эстонский язык обучения, ушли? Зачем стоит разрешать исправлять любые оценки? Почему сотрудничество между школой и родителями важно именно сейчас? Накануне Всемирного дня учителя RusDelfi побывал в Эхтеской гуманитарной гимназии и обсудил с учителями новый учебный год и переход на эстонский язык обучения.

„Это дети, а не тигры, чтобы их бояться“

Мы идем по светлым коридорам гимназии. Учебный день почти подошел к концу, младшеклассников в школе практически не видно — многие прогуливаются на школьном стадионе, ловят последние теплые солнечные деньки. Зато на свои уроки идут ученики более старших классов. Тихо между собой беседуют на русском, но при виде нас здороваются на эстонском.

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