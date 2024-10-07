Депутаты ополчились на министра: почему в Эстонии настолько дорогой интернет?

Вадим Белобровцев (Центристская партия) ссылаясь на статью Delf i, указал, что в соседних странах - Латвии и Литве интернет дешевле, чем в Эстонии. „Если углубиться в детали, то, например, в Литве при наличии оптоволокна предлагается интернет со скоростью 250 Мбит/с за 14-16 евро в месяц, а в Эстонии за эти же деньги не получить даже самое медленное соединение от Telia или Elisa“, - сказал он, указав, что ситуация за 4 года не изменилась.

Хенн Пыллуаас (внефракции в Рийгикогу, член Партии „Эстонские националисты и консерваторы“) обращаясь к министру, напомнил, что с 2009 по 2018 годы государство потратило около 70 миллионов евро на создание сети широкополосного интернета по всей Эстонии. „И после этого на последнюю милю было выделено еще около 100 миллионов в нескольких конкурсах. Так как же это может быть дорогим для телекоммуникационных компаний, если мы, налогоплательщики, уже все это оплатили? Какова причина высокой стоимости интернета?“ - не выдержал Пыллуаас и кинул небрежно ручку на стол.