07.10.2024, 19:45
Депутаты ополчились на министра: почему в Эстонии настолько дорогой интернет?(20)
ФОТО: | Delfi Meedia
В понедельник министр юстиции и цифрового развития Лийза-Ли Пакоста (Eesti 200) ответила на вопросы депутатов Рийгикогу о высоких ценах и низких скоростях интернет-услуг в Эстонии.
Вадим Белобровцев (Центристская партия) ссылаясь на статью Delfi, указал, что в соседних странах - Латвии и Литве интернет дешевле, чем в Эстонии. „Если углубиться в детали, то, например, в Литве при наличии оптоволокна предлагается интернет со скоростью 250 Мбит/с за 14-16 евро в месяц, а в Эстонии за эти же деньги не получить даже самое медленное соединение от Telia или Elisa“, - сказал он, указав, что ситуация за 4 года не изменилась.
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