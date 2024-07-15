Ценовая западня. Жители Эстонии используют один из самых медленных интернетов в Европе

Еженедельник Eesti Ekspress в 2020 году так писал об эстонском рынке интернета: „Телекоммуникационная компания Telia за долгие годы приучила жителей Эстонии к тому, что интернет должен быть „медленный, но дорогой“, и эстоноземельцы стали полагать, что это нормально“.

Такое предложение попало в газетную колонку не без причины. Автор статьи Микк Салу наглядно отметил в своем тогдашнем исследовании рынка, что в Эстонии люди платили за интернет больше, чем в Латвии или Литве, но получали скорость интернета до шести раз медленнее.