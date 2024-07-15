15.07.2024, 08:47
Ценовая западня. Жители Эстонии используют один из самых медленных интернетов в Европе(14)
ФОТО: | Delfi Meedia
Трудно найти в Европейском союзе страну, где люди использовали бы настолько медленный домашний интернет, как в Эстонии. Причина однако не в нежелании людей пользоваться более быстрой услугой, а в ценовой политике предприятий связи.
Еженедельник Eesti Ekspress в 2020 году так писал об эстонском рынке интернета: „Телекоммуникационная компания Telia за долгие годы приучила жителей Эстонии к тому, что интернет должен быть „медленный, но дорогой“, и эстоноземельцы стали полагать, что это нормально“.
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