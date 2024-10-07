ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (957-й день) | ООН: четверть населения Украины покинула свои дома из-за войны

Над Донецкой областью, вероятно, был сбит российский экспериментальный беспилотник С-70 „Охотник“

Украинские военные прогнозируют наступление российских войск в Запорожской области с целью перерезать логистические цепочки ВСУ

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Суд в России приговорил 72-летнего американца почти к 7 годам колонии по обвинению в наемничестве

Мосгорсуд приговорил американского пенсионера Стефана Хаббарда к шести годам и 10 месяцам колонии по обвинению в „участии в качестве наемника в вооруженном конфликте на стороне Украины“, сообщает ТАСС.

Прокурор ранее запросил семь лет колонии для Хаббарда. Статья УК РФ о наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ) предусматривает до 15 лет лишения свободы.