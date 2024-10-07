Военный дневник
07.10.2024, 20:25

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (957-й день) | ООН: четверть населения Украины покинула свои дома из-за войны

 
ФОТО: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre | ZUMAPRESS.com

Подводим итоги очередного дня войны.

Причины пожара официально не сообщаются, однако ночью украинские и российские телеграм-каналы писали об атаке украинских дронов на Крым. По данным администрации Феодосии, жертв и пострадавших не было.

  • Над Донецкой областью, вероятно, был сбит российский экспериментальный беспилотник С-70 „Охотник“

  • Украинские военные прогнозируют наступление российских войск в Запорожской области с целью перерезать логистические цепочки ВСУ

  • Анализ Би-би-си показал, что в ходе штурма Угледара только 155-я и 40-я бригады морской пехоты России могли потерять более 2100 человек

  • Суд в России приговорил 72-летнего американца почти к 7 годам колонии по обвинению в наемничестве

    Мосгорсуд приговорил американского пенсионера Стефана Хаббарда к шести годам и 10 месяцам колонии по обвинению в „участии в качестве наемника в вооруженном конфликте на стороне Украины“, сообщает ТАСС.

    Прокурор ранее запросил семь лет колонии для Хаббарда. Статья УК РФ о наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ) предусматривает до 15 лет лишения свободы.

  • Южнокорейская компания-производитель бытовой электроники LG Electronics приостанавливает поставки в Россию

    „LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию и продолжит внимательно следить за развитием ситуации. Мы глубоко обеспокоены здоровьем и безопасностью всех людей, и LG остается приверженной поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи“, — говорится в заявлении компании.

  • Украина не будет продлевать соглашение о транзите российского газа после окончания контракта

    Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции с главой правительства Словакии Робертом Фицо.

    „Стратегическая цель Украины - наложить санкции на российский газ и лишить Кремль доходов от продажи углеводородов, позволяющих агрессору финансировать войну. Мы призываем все страны Европы полностью отказаться от нефти и газа из РФ“, — заявил Шмыгаль. „Понимаем острую зависимость некоторых государств, в частности Словакии, от этого ресурса. Но рассчитываем на постепенную диверсификацию поставок“, — добавил глава правительства Украины.

По материалам DW, Би-би-си и „Медузы

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