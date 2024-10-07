ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (957-й день) | ООН: четверть населения Украины покинула свои дома из-за войны
Подводим итоги очередного дня войны.
ООН: четверть населения Украины покинула свои дома из-за войны
По сведениям организации, 3,2 миллиона человек уже покинули страну, еще 6,5 миллиона жителей были перемещены внутри Украины. На начало 2022 года население Украины составляло чуть более 41 миллиона человек.
В городе Феодосия в аннексированном Крыму предположительно в результате удара украинских дронов в ночь на понедельник загорелась большая нефтебаза.
Причины пожара официально не сообщаются, однако ночью украинские и российские телеграм-каналы писали об атаке украинских дронов на Крым. По данным администрации Феодосии, жертв и пострадавших не было.
Назначенный этим летом министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в воскресенье приехал в Харьков. Он подтвердил, что украинские Вооруженные силы получили первые нидерландские истребители F-16.
Брекельманс, посещающий Украину с визитом, написал вечером 6 октября в соцсети X, что может впервые подтвердить поставку ВСУ первых нидерландских F-16. „Остальные из 24 самолетов будут поставлены в течение следующих месяцев“, — написал глава Минобороны Нидерландов, не уточняя, сколько истребителей входило в первую партию.
Над Донецкой областью, вероятно, был сбит российский экспериментальный беспилотник С-70 „Охотник“
Украинские военные прогнозируют наступление российских войск в Запорожской области с целью перерезать логистические цепочки ВСУ
Анализ Би-би-си показал, что в ходе штурма Угледара только 155-я и 40-я бригады морской пехоты России могли потерять более 2100 человек
Суд в России приговорил 72-летнего американца почти к 7 годам колонии по обвинению в наемничестве
Мосгорсуд приговорил американского пенсионера Стефана Хаббарда к шести годам и 10 месяцам колонии по обвинению в „участии в качестве наемника в вооруженном конфликте на стороне Украины“, сообщает ТАСС.
Прокурор ранее запросил семь лет колонии для Хаббарда. Статья УК РФ о наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ) предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Южнокорейская компания-производитель бытовой электроники LG Electronics приостанавливает поставки в Россию
„LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию и продолжит внимательно следить за развитием ситуации. Мы глубоко обеспокоены здоровьем и безопасностью всех людей, и LG остается приверженной поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи“, — говорится в заявлении компании.
Украина не будет продлевать соглашение о транзите российского газа после окончания контракта
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции с главой правительства Словакии Робертом Фицо.
„Стратегическая цель Украины - наложить санкции на российский газ и лишить Кремль доходов от продажи углеводородов, позволяющих агрессору финансировать войну. Мы призываем все страны Европы полностью отказаться от нефти и газа из РФ“, — заявил Шмыгаль. „Понимаем острую зависимость некоторых государств, в частности Словакии, от этого ресурса. Но рассчитываем на постепенную диверсификацию поставок“, — добавил глава правительства Украины.