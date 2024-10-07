07.10.2024, 07:44
В Крыму после атаки дронов горит нефтебаза
ФОТО: Baza
На нефтебазе в Феодосии сильный пожар. Горят несколько цистерн с топливом, в городе перекрыто движение на некоторых улицах, сообщает ряд телеграм-каналов, в том числе Baza.
По словам местных жителей взрывы в районе нефтебазе прогремели около половины пятого утра. Вскоре там начался пожар. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что жертв и пострадавших нет. Также власти сообщили, что в связи с происшествием на нефтебазе перекрыто движение транспорта по несмкольким улицам. На месте работают оперативные службы.
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