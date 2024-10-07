В Крыму после атаки дронов горит нефтебаза

По словам местных жителей взрывы в районе нефтебазе прогремели около половины пятого утра. Вскоре там начался пожар. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что жертв и пострадавших нет. Также власти сообщили, что в связи с происшествием на нефтебазе перекрыто движение транспорта по несмкольким улицам. На месте работают оперативные службы.