Минобороны Нидерландов объявило о передаче Украине первых истребителей F-16

Брекельманс, посещающий Украину с визитом, написал вечером 6 октября в соцсети X, что может впервые подтвердить поставку ВСУ первых нидерландских F-16. „Остальные из 24 самолетов будут поставлены в течение следующих месяцев“, — написал глава Минобороны Нидерландов, не уточняя, сколько истребителей входило в первую партию.

Министр обороны также подчеркнул, что лично убедился в необходимости передачи Украине истребителей. „В Харькове я видел разрушения от российских авиаударов и постоянно слышал сигналы воздушной тревоги“, — написал он.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский объявил, что ВСУ получили на вооружение первые американские истребители F-16. По сведениям The Economist, Украина пока получила десять истребителей, а до конца 2024 года в страну прибудут еще 20 самолетов американского производства.

В конце августа украинские военные потеряли первый F-16, переданный им западными союзниками. При крушении погиб пилот, подполковник Алексей Месь, учившийся управлять F-16 в США.

Военное командование Нидерландов ранее говорило, что не вводит никаких ограничений для украинских военных на использование и „дальность действия F-16 при условии соблюдения законов войны“, что было расценено как разрешение использовать истребители над российской территорией.

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