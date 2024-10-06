06.10.2024, 14:25
Пострадавшая во вчерашней аварии женщина скончалась в больнице
ФОТО: | Delfi Meedia
Полиция сообщила RusDelfi, что в больнице скончалась 43-летняя женщина, которая была пассажиркой мотоцикла и получила серьезные травмы во вчерашней аварии на улице Эрика в Таллинне.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Более точные обстоятельства аварии будут установлены в ходе расследования.
Подробности трагического ДТП с двумя погибшими можно прочитать ЗДЕСЬ.
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