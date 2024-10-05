ФОТО | В Таллинне в результате ДТП погиб 46-летний мотоциклист, пассажир - в тяжелом состоянии в больнице

Дорожно-транспортное происшествие произошло по адресу Эрика, 6, где столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. По предварительной информации, мотоцикл Yamaha YZF-R1 двигался по улице Эрика в направлении улицы Тёэстузе и обгонял движущийся впереди автомобиль. Автомобиль Toyota Auris, за рулем которого находился 32-летний мужчина, начал поворачивать налево с боковой дороги на улицу Эрика и столкнулся с мотоциклом.

Мотоциклом управлял 46-летний мужчина, вместе с ним был пассажир. К сожалению, управлявший мотоциклом мужчина получил настолько серьезные травмы, что скончался на месте происшествия. Женщина, которая была пассажиром мотоцикла, была доставлена на машине скорой помощи в больницу в тяжелом состоянии. Скорая помощь также доставила водителя легкового автомобиля в больницу для медицинского осмотра.

„Водитель автомобиля имеет водительское удостоверение соответствующей категории и был трезв. Люди на мотоцикле были в шлемах, а трезвость мотоциклиста определит эксперт“, - сообщили в полиции.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются. Заведено уголовное производство.

Полиция просит всех, кто был свидетелем аварии, связаться по телефону 524 4648.

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