За сутки на дорогах пострадали несколько мотоциклистов, один погиб

В субботу, 5 сентября, в 11:43 произошла авария возле Мяэпеалзе, 4 в Таллинне, где 12-летний мальчик ехал на электросамокате и упал. Пострадавшего доставили в больницу.

В14:35 произошла авария на кольцевой дороге Иру на шоссе Таллинн-Нарва в городе Маарду в Харьюмаа, где 50-летний мужчина на мотоцикле Aprilia RS660 не справился с управлением и упал. Мотоциклиста доставили в больницу.

В 14:54 произошла авария возле Одра, 6 в Таллинне, где 23-летний мужчина ехал на электросамокате и упал. Пострадавшего доставили в больницу.

В 15:32 возле Одра, 6 в Таллинне произошла еще одна одна авария, когда 23-летний мужчина ехал на электросамокате, потерял равновесие и упал. Пострадавшего доставили в больницу.

В 16:47 произошла авария возле Эрика, 6 в Таллинне, где, по предварительным данным, автомобиль Toyota Auris под управлем 32-летнего мужчины двигался по участку дороги, ведущему на Эрика, 6, и начал поворачивать налево на улицу Эрика в сторону улицы Копли, когда столкнулся с мотоциклом Yamaha, двигавшимся по улице Эрика в в сторону улицы Тёэстузе. Водитель мотоцикла - 46-летний мужчина - погиб на месте. Пассажирку мотоцикла, 43-летнюю женщину, доставили в больницу. Более подробно об аварии читайте ЗДЕСЬ.

В 20:51 произошла авария на Тийру теэ в деревне Румму в Ляэне-Харьюмаа, где 15-летний мальчик ехал на мотоцикле, но не справился с управлением и вылетел с дороги. Водителя доставили в больницу.

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