Новости Эстонии
04.10.2024, 20:12

СМИ: Отображение российского исследовательского судна в порту Таллинна — не единичный случай

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НИС "Академик А.Карпинский"
НИС "Академик А.Карпинский"
ФОТО: BERND MEIER/MARINETRAFFIC

Южноафриканская газета Daily Maverick пишет, исходя из недавно опубликованной издением Forte статьи, что фальсификация местонахождения российского научно-исследовательского судна „Академик А. Карпинский“ и показ его местонахождения в Таллинне было не единичным случаем, а преднамеренным действием, направленным на сокрытие настоящих целей теплохода.

Пару недель назад издание Forte сообщило, что 17 сентября было подделано местоположение российского исследовательского судна во всех морских информационных системах мира — его местонахождением был показан Русско-Балтийский порт Таллинна При этом общеизвестно, что судам под российским флагом с 17 апреля 2022 года запрещено заходить в любой порт Европейского союза.

Россия для фальсифицирования местонахождения судов Россия использует так называемый спуфинг.

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