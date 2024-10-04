СМИ: Отображение российского исследовательского судна в порту Таллинна — не единичный случай

Пару недель назад издание Forte сообщило, что 17 сентября было подделано местоположение российского исследовательского судна во всех морских информационных системах мира — его местонахождением был показан Русско-Балтийский порт Таллинна При этом общеизвестно, что судам под российским флагом с 17 апреля 2022 года запрещено заходить в любой порт Европейского союза.