Новая провокация РФ против Эстонии: в международных инфосистемах российское судно завели в таллиннский порт

Общеизвестно, что судам под российским флагом с 17 апреля 2022 года запрещено заходить в любой порт Европейского союза. Тем более странно, что вчера (17.09) до эстонских государственных учреждений дошла информация, что вчера в полдень все морские информационные системы показывали, что якобы этот российский теплоход находится в Таллинне в Русско-Балтийском порту, что расположен на оконечности полуострова Копли.