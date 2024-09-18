18.09.2024, 18:40
Новая провокация РФ против Эстонии: в международных инфосистемах российское судно завели в таллиннский порт(19)
ФОТО: BERND MEIER/MARINETRAFFIC
Вчера (17.09) в полдень Россия предприняла провокационный шаг нового уровня в создании помех в работе GPS: было подделано местоположение российского исследовательского судна во всех морских информационных системах мира — его местонахождением был показан один из портов Таллинна, пишет Forte.
Экстраординарный случай касается работающего под российским флагом научно-исследовательского судна „Академик А.Карпинский“.
Уже заказано?