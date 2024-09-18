Новости Эстонии
18.09.2024, 18:40

Новая провокация РФ против Эстонии: в международных инфосистемах российское судно завели в таллиннский порт

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НИС "Академик А.Карпинский"
НИС "Академик А.Карпинский"
ФОТО: BERND MEIER/MARINETRAFFIC

Вчера (17.09) в полдень Россия предприняла провокационный шаг нового уровня в создании помех в работе GPS: было подделано местоположение российского исследовательского судна во всех морских информационных системах мира — его местонахождением был показан один из портов Таллинна, пишет Forte.

Экстраординарный случай касается работающего под российским флагом научно-исследовательского судна „Академик А.Карпинский“.

Общеизвестно, что судам под российским флагом с 17 апреля 2022 года запрещено заходить в любой порт Европейского союза. Тем более странно, что вчера (17.09) до эстонских государственных учреждений дошла информация, что вчера в полдень все морские информационные системы показывали, что якобы этот российский теплоход находится в Таллинне в Русско-Балтийском порту, что расположен на оконечности полуострова Копли.

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