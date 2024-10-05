Мэр Таллинна Евгений Осиновский: если человек приходит в социальный отдел Ласнамяэ, с ним нужно говорить на том языке, который он понимает(24)
1 октября RusDelfi записал открытое интервью с мэром эстонской столицы Евгением Осиновским. В том числе главный редактор портала Андрей Шумаков задал Осиновскому вопрос, важно ли мэру Таллинна владеть русским языком на очень хорошем уровне.
Главный редактор RusDelfi также привел в пример предшественников Осиновского - Михаила Кылварта и Таави Ааса, которые владели русским языком в совершенстве.
„Я подхожу к этому вопросу не идеологически, - ответил Евгений Осиновский. - Я жил 2,5 года в Лондоне, и в том районе, где я тогда жил, было много поляков. И районная управа общалась со своими жителями на семи разных языках. И как раз в тот год, когда я переехал, они стали общаться и на польском языке в том числе. Без всякой идеологии, просто исходя из того, что им нужно было донести нужную информацию до жителей города. У нас тут тоже бывают дискуссии, почему город Таллинн общается со своими жителями и предоставляет услуги на негосударственном языке. Для меня это вопрос практический. Если человек приходит в социальный отдел Ласнамяэ и ему нужна помощь или какое-то пособие, ему нужно это объяснить на том языке, который он понимает.
Что касается того, что в общем, конечно же, мы все стремимся к тому, чтобы все жители нашей страны владели эстонским языком, это, на мой взгляд, абсолютно естественно, понятно и нормально и никак не связано с первой частью моего ответа.
А в контексте политики, на мой взгляд, ясно, что в городе, национальный состав которого такой, какой он есть, важно общаться с людьми на языке, который они понимают. На уровне мэра или на каком-то другом - понятно, что с людьми общаться нужно“.
Полностью запись видеотрансляции со встречи с мэром Таллинна Евгением Осиновским смотрите ЗДЕСЬ.