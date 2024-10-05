„Спасибо Вам за всё!“ Читатели RusDelfi поздравляют любимых педагогов с Днем учителя

5 октября отмечается Всемирный день учителя. Редакция RusDelfi объявила конкурс „Поздравь любимого учителя!“. Нам прислали трогательные письма со словами благодарности в адрес педагогов.
Наша дорогая и любимая Светлана!
Хотим вас поздравить с Днем учителя. Работа с детьми — это нелегко, но у вас есть дар, лежит к этому душа! Вы всегда умеете подобрать нужные слова, увлекательные занятия и с радостью дарите нам свои любовь и заботу! Желаем вам оставаться такой же доброй, веселой и жизнерадостной! Пускай любой день приносит вам счастье, улыбку и хорошее настроение! Спасибо вам огромное за все, что вы делали для нас. Артем всегда вас вспоминает с радостью и любовью.
Екатерина
Классный руководитель и учитель эстонского Мария Никитина.
Учитель с большой буквы. Человек, который привил любовь к эстонскому языку настолько, что я сама стала учителем эстонского. До сих пор пользуюсь ее „подсказками“, „идеями“ как проще или лучше запомнить то или иное правило. Прекрасный человек, добрейшей души, знает свое дело и несёт его в массы с душой.
Виктория
„Поздравления нашей дорогой учительнице!
Учитель — это одна из самых важных и ответственных профессий! Учения, наставления, советы учителя остаются с нами на всю жизнь и во многом формируют нашу личность. В этот праздник хочется поздравить нашу первую учительницу! Нашу любимую и многоуважаемую Ирину Дмитриевну Фомичеву! С нами она уже четвертый год! Это замечательный педагог, порядочный и чуткий человек! Из дерзких, шумных, необузданных ребят мы превратились в настоящий дружный класс! И в этом заслуга Ирины Дмитриевны как классного руководителя, который был всегда рядом в сложные минуты и в радостные моменты. Учитель, который поддерживал ребят, подсказывал, советовал, переживал вместе с ними, радовался их успехам!
Очень бы хотелось пожелать нашей Ирине Дмитриевне здоровья, терпения, энергии, неиссякаемого вдохновения, творческих успехов и удачи во всех ее начинаниях! Пусть работа приносит только положительные эмоции и радость! С благодарностью за бесценный труд!“
Муза Сайидова
Мой внук закончил 9 классов два года назад, но до сих пор он вместе с одноклассниками ходит поздравлять нашу любимую учительницу со всеми праздниками. Марина Николаевна Бассенко была классным руководителем и преподавала у них с первого класса, так как у мальчика были проблемы со здоровьем, он учился в малом класс Эхтеской гуманитарной гимназии. Все дети были очень довольны нашей классной мамой. Дети были с разными проблемами, но она смогла к каждому найти подход. Внук с огромным удовольствием ходил в школу. Помимо классной работы ребята ездили на экскурсии, ходили в театр, она Учительница с большой буквы, добрая и в то же время требовательная. Я ей очень благодарна, а дети от Марины Николаевны в восторге. Удачи и счастья ей во всем!
Светлана
Самая главная награда моей любимой учительницы – это успехи ее учеников
В школе, которую я закончил в этом году, мой любимый предмет, русский язык, вела учительница Нина Пээрна, которая преданно служит своему делу уже более 40 лет. Работает она в эстонской Лауласмааской школе. Человек добрый и требовательный, веселый и в то же время строгий.
На уроках и вне уроков много делала и делает, чтобы ученики полюбили русский язык, научились правильно и красиво говорить на русском. Многие считают русский язык трудным, но благодаря такому учителю этот предмет стал любимым для меня и некоторых других учеников. Учительница Нина отзывчивая, активная и талантливая. Она и поёт, и мы пели с ней по-русски, танцует – и мы учили с ней русские народные танцы, красиво рисует - и мы рисовали сказки, тематические рисунки для конкурсов. Наша учительница очень красиво читает стихи, и это неудивительно, т.к. сама пишет стихи.
Когда учили грамматику, казалось, что это трудно и скучно. Но наша учительница всегда старалась разнообразить наши уроки. Организовывала разные викторины, конкурсы, соревнования. Намного интереснее работать со словарём, если ты - участник „конкурса переводчиков“. Запомнилась тема „Таллиннский зоопарк“ - сходили в зоопарк, сделали презентации о животных. И в конце учительница провела соревнование-викторину по данной теме.
Очень интересно было участвовать каждый год в международных проектах, связанных с русским языком. В прошлом году мы были участниками проекта „Расскажи о своей стране по-русски“ с Русской школой „Академия“ из Италии. Очень любили мы уроки, во время которых можно было „просто поговорить“, зарядиться положительными эмоциями. Для нас было открытие, что наша учительница всегда идёт к достижению своих целей: совершила прыжок с парашютом, ездила верхом на лошади.
Учительница Нина очень скромная, она никогда не афишировала свои заслуги и награды. Мы узнали, что она носит звание „учитель-мастер“.
Это так хорошо, что в моей школе работают такие учителя, которые любовь к своему предмету стараются передать своим ученикам, убеждая их в том, что чем больше знаешь языков, тем ты богаче.
Я в этом уверен, что Нина Пээрна – настоящий учитель!
Выпускник Лауласмааской школы Лорензо Пукк
Ведь все мои самые лучшие учителя всегда были и остаются со мной рядом, и я знаю непонаслышке, насколько гордо быть Учителем и какая это не только благородная, но и благодарная профессия. По крайней мере, когда-то она такой была.
Моя мама, Леонова Нелли Аркадьевна, проработала учителем около 60 лет. Она пришла в школу простым учителем математики, а уходила на пенсию, будучи завучем школы. Ее первые ученики на 20 лет моложе ее и, кстати, они до сих пор встречаются, собираются вместе, общаются. Трудно представить, какое количество учеников она научила считать. Я иногда шучу и говорю ей, что с ней нельзя из дома выйти, то справа, то слева, на улице или в транспорте слышно: „Здравствуйте, Нелли Аркадьевна! А я у вас учился...“ или „Здравствуйте, а Вы мою дочь/сына/внука учили“ и обязательно „Спасибо Вам за все“. И представляете, она же всех помнит и потом рассказывает про них. Мама — учитель того поколения, которые приходили в школу именно по призванию и передавали своим ученикам не только все свои знания, но и отдавали всю душу, любовь, про таких говорят „Учитель от Бога“. И даже выйдя на пенсию, она всегда откликалась на просьбу помочь, никогда ни кому не отказывала. Недавно мы отпраздновали 90-летний юбилей нашей мамули. И до сих пор я периодически вижу ее с карандашом в руке, формулы на листочке бумаги. Она решает задачи, примеры, уравнения... И когда мы начинаем разговор по душам, то она говорит, что всегда очень любила свою работу и ни разу не пожалела, что пошла в педагогический.
Моя старшая сестра пошла по стопам мамы, она проработала в школе около пяти десяти лет: начинала с простого учителя эстонского языка и также уходила на пенсию в статусе завуча школы. За большой вклад в развитие сферы образования она награждена знаком „За заслуги“.
Работа по призванию действительно способна сделать человека счастливым, однако для достижения успеха необходимо в самом начале жизненного пути сделать правильный выбор. Мои самые главные учителя этот выбор сделали, и он оказался правильным.
Елена Леонова
Хотим передать огромный привет от всего 3D класса Läänemere Gümnaasium первой нашей учительнице — Абоимовой Наталье Ивановне. Много в этом году перемен и в нашей школьной жизни - учителя меняются. Благодарим вас за каждый ваш год в школе (не только с нами), за каждого ребенка, который научился с вами читать, писать, считать. Здоровья и прекрасных путешествий.
Наталья Ивановна передала класс в руки прекрасного педагога. Первого сентября мы познакомились с Ильиной Ириной Николаевной. Дети были в предвкушении и немного насторожены, но юмор и талант делают свое дело. Ирина Николаевна очень располагает к себе, и чувствуется мастерский подход в обучении. Самое главное, что приятно было слышать - она учит детей думать! Еще столько всего обсуждают, по теме, но с разных сторон и взглядов, на разных предметах. Особенно интересно, когда она просит объяснить ребенка значение слова так, как он понимает. Нужно донести смысл до учителя, как инопланетянина с Луны. Вам странно? А детям интересно, ведь если лунатик ничего не поймёт - улетит к себе обратно, и все смеются)
В предвкушении совместных поездок и праздников. А такой индивидуальный подход - к каждому?! Особенности выявляет - знакомится и потом ловко помогает ученику направить мысли в нужное русло. Уверенность растет, крылья расправляются. Внимательна к чувствам ребенка даже. Я как родитель в восторге. (Поделилась со мной одна из мам одноклассника)
Желаем Ирине Николаевне крепкого здоровья и радостей в каждом школьном дне. Еще больше смеха и, конечно, прекрасного поведения у учеников. Поздравляем весь педагогический коллектив школы и благодарим за вклад каждого в светлые головы детей, надеемся, в наше общее светлое будущее. Фото еще нет совместных. Но обязательно сделаем, да?
Поздравляем нашу любимую учительницу Анну с Днем учителя! Для наших детей Анна — не просто педагог, а человек, который помог им освоиться в эстонском образовании и всегда поддерживал. Мы всей семьей искренне благодарны и всегда рады встречам с ней. Желаем Анне долгих лет успешной работы, интересных проектов и учеников, которые будут радовать.
С любовью, семья Жаровых
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