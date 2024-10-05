„Спасибо Вам за всё!“ Читатели RusDelfi поздравляют любимых педагогов с Днем учителя

Моя мама, Леонова Нелли Аркадьевна, проработала учителем около 60 лет. Она пришла в школу простым учителем математики, а уходила на пенсию, будучи завучем школы. Ее первые ученики на 20 лет моложе ее и, кстати, они до сих пор встречаются, собираются вместе, общаются. Трудно представить, какое количество учеников она научила считать. Я иногда шучу и говорю ей, что с ней нельзя из дома выйти, то справа, то слева, на улице или в транспорте слышно: „Здравствуйте, Нелли Аркадьевна! А я у вас учился...“ или „Здравствуйте, а Вы мою дочь/сына/внука учили“ и обязательно „Спасибо Вам за все“. И представляете, она же всех помнит и потом рассказывает про них. Мама — учитель того поколения, которые приходили в школу именно по призванию и передавали своим ученикам не только все свои знания, но и отдавали всю душу, любовь, про таких говорят „Учитель от Бога“. И даже выйдя на пенсию, она всегда откликалась на просьбу помочь, никогда ни кому не отказывала. Недавно мы отпраздновали 90-летний юбилей нашей мамули. И до сих пор я периодически вижу ее с карандашом в руке, формулы на листочке бумаги. Она решает задачи, примеры, уравнения... И когда мы начинаем разговор по душам, то она говорит, что всегда очень любила свою работу и ни разу не пожалела, что пошла в педагогический.