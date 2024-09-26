Поздравь любимого учителя на сайте RusDelfi!
5 октября в Эстонии отмечается День учителя. В этот день каждый из нас может порадовать и поблагодарить своих педагогов. Давайте поддержим наших учителей, это особенно важно в такой знаковый для Эстонии год — начала реформы и перехода на эстонский язык обучения!
Предлагаем нашим читателям возможность поздравить учителей на портале RusDelfi! Расскажите нам о своем педагоге, о том, почему именно этот человек важен для вас или для ваших детей и за что вы ему благодарны, а также пришлите ваше совместное фото с учителем! Вы можете делиться своими историями и эмоциями не только о школьных преподавателях, присылайте свои рассказы о лучших, на ваш взгляд, воспитателях детских садов, педагогах университетов или преподавателях языковых курсов.
Истории и фотографии мы будем публиковать на нашем портале в течение ближайшего времени.
А за самые лучшие — подарим призы от редакции!
Присылайте свои истории и фото до 3 октября на почту marina.begunkova@delfi.ee, в теме письма укажите „День учителя“. Сделаем учителям и педагогам приятный и трогательный сюрприз вместе!