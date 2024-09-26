Поздравь любимого учителя на сайте RusDelfi!

Предлагаем нашим читателям возможность поздравить учителей на портале RusDelfi! Расскажите нам о своем педагоге, о том, почему именно этот человек важен для вас или для ваших детей и за что вы ему благодарны, а также пришлите ваше совместное фото с учителем! Вы можете делиться своими историями и эмоциями не только о школьных преподавателях, присылайте свои рассказы о лучших, на ваш взгляд, воспитателях детских садов, педагогах университетов или преподавателях языковых курсов.