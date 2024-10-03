Удивительно: в Elron прибудут новые поезда, а в переполненных вагонах станет еще теснее

На прошлой неделе министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман дала понять, что сокращения государственных расходов коснутся и компании Elron, которая осуществляет в стране железнодорожные пассажирские перевозки. В следующем году предприятие получит от государства на 2 миллиона евро субсидий меньше. К тому же самой компании придется сэкономить в собственном бюджете еще миллион евро.