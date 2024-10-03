Экономика
03.10.2024, 13:30

Удивительно: в Elron прибудут новые поезда, а в переполненных вагонах станет еще теснее

 (3)
Добавлен комментарий министра!
Лаури Бетлем
Лаури Бетлем
ФОТО: RAUNO VOLMAR | DELFI MEEDIA

Elron получит в течение двух лет 16 новых поездов. Однако расписание движения станет, видимо, менее плотным, а поезда останутся по-прежнему переполненными. Потому что у государства закончились деньги, пишет Ärileht.

На прошлой неделе министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман дала понять, что сокращения государственных расходов коснутся и компании Elron, которая осуществляет в стране железнодорожные пассажирские перевозки. В следующем году предприятие получит от государства на 2 миллиона евро субсидий меньше. К тому же самой компании придется сэкономить в собственном бюджете еще миллион евро.

Председатель правления Elron Лаури Бетлем говорит, что еще не получил из министерства задание по сокращению расходов. Но когда оно поступит, то для Elron это будет означать гораздо более значительное сокращение бюджета, чем представляет министерство.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии