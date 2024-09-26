ВИДЕО | Министр: сокращения расходов серьезно затронут Elron и Omniva. Будут повышены цены на автобусные билеты

В сфере ответственности Министерство регионального развития и сельского хозяйства в следующем году будут сокращены субсидии и операционные расходы на 10,7 миллиона евро, из которых 9,3 миллиона составляют субсидии и 1,4 миллиона — операционные расходы. Сокращение расходов коснется всех программ и всех подведомственных министерству учреждений. Сокращение субсидий касается как региональных дотаций, так и субсидий в сельскохозяйственной сфере.

По словам Хартман, составлять бюджет было очень сложно. „Я не думаю, что кто-то может сказать, что мы остались им довольны, потому что нас ждут очень сложные сокращения. Но по определенным вопросам, где для меня было важно, чтобы ножницы сокращений их не коснулись, в коалиции пришли к соглашению. Я думаю, что мы пришли к такому бюджету с которым можно жить дальше“, - считает министр.