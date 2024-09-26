26.09.2024, 19:03
ВИДЕО | Министр: сокращения расходов серьезно затронут Elron и Omniva. Будут повышены цены на автобусные билеты(9)
Министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман представила сегодня планы сокращений расходов в сфере ответственности ее ведомства. Сокращения коснутся почтовых услуг и общественного транспорта, будут пересмотрены также цены на билеты.
В сфере ответственности Министерство регионального развития и сельского хозяйства в следующем году будут сокращены субсидии и операционные расходы на 10,7 миллиона евро, из которых 9,3 миллиона составляют субсидии и 1,4 миллиона — операционные расходы. Сокращение расходов коснется всех программ и всех подведомственных министерству учреждений. Сокращение субсидий касается как региональных дотаций, так и субсидий в сельскохозяйственной сфере.
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