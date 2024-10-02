02.10.2024, 20:55
Украинец, получивший от таксиста 32 удара ножом: он сказал, что „вас надо убивать“
ФОТО: | Delfi Meedia
Согласно обвинительному заключению, январским утром этого года водитель такси Виталий Третьяк (56) нанес потерпевшему (по национальности украинцу) более 30 ножевых ранений из-за своих прокремлевских взглядов. „У меня перед вами чувство вины“, - смиренно сказал он в среду на судебном заседании своей жертве. Потерпевший пришел сегодня в суд для дачи показаний. О начале этого процесса в Харьюском уездном суде мы сообщали во вторник.
Прежде, чем Виктор, ставший жертвой поножовщины со стороны Третьяка, начал давать показания, подсудимый попросил передать потерпевшему свое письменное заявление. Суд разрешил ему даже его зачитать.
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