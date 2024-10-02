ЧП и криминал
02.10.2024, 20:55

Украинец, получивший от таксиста 32 удара ножом: он сказал, что „вас надо убивать“

 
Виталий Третьяк использовал сегодня возможность выразить искренние сожаления своей жертве, которой он нанес 32 удара ножом
Виталий Третьяк использовал сегодня возможность выразить искренние сожаления своей жертве, которой он нанес 32 удара ножом
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Согласно обвинительному заключению, январским утром этого года водитель такси Виталий Третьяк (56) нанес потерпевшему (по национальности украинцу) более 30 ножевых ранений из-за своих прокремлевских взглядов. „У меня перед вами чувство вины“, - смиренно сказал он в среду на судебном заседании своей жертве. Потерпевший пришел сегодня в суд для дачи показаний. О начале этого процесса в Харьюском уездном суде мы сообщали во вторник.

Прежде, чем Виктор, ставший жертвой поножовщины со стороны Третьяка, начал давать показания, подсудимый попросил передать потерпевшему свое письменное заявление. Суд разрешил ему даже его зачитать.

„Приношу свои искренние извинения за нанесенные травмы“, - зачитал Третьяк. Он заверил, что после инцидента, приведшего его на скамью подсудимых, решил вести трезвый образ жизни и не употреблять спиртного. Трезвый образ жизни сопутствует и повседневной жизни заключенного, поскольку в тюрьме алкоголь не подают.

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