Украинец, получивший от таксиста 32 удара ножом: он сказал, что „вас надо убивать“

Согласно обвинительному заключению, январским утром этого года водитель такси Виталий Третьяк (56) нанес потерпевшему (по национальности украинцу) более 30 ножевых ранений из-за своих прокремлевских взглядов. „У меня перед вами чувство вины“, - смиренно сказал он в среду на судебном заседании своей жертве. Потерпевший пришел сегодня в суд для дачи показаний. О начале этого процесса в Харьюском уездном суде мы сообщали во вторник.