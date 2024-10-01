ОНЛАЙН | В Таллинне теперь жить лучше? Мэр Осиновский отвечает на вопросы горожан

Себе как мэру сам Евгений Осиновский сейчас ставит „четверочку“. „Мы отстаем на несколько недель от реализации своих планов. Будем стараться работать лучше в будущем“, - признал мэр.

„Заголовок видел, но это из жанра - не стоит умничать на темы, в которых ты не разбираешься“, - так прокомментировал Евгений Осиновский недавнее заявление своего отца Олега Осиновского относительно необходимости отмены детских пособий. „Детские пособия предназначены для сокращения детской бедности, есть очень серьезные сомнения, что денежные выплаты семьям как-то влияют на рождаемость“, - добавил он.

Конфликт велосипедистов и автомобилистов в Таллинне Осиновский назвал искусственным. „Таллинн компактный город, проблем со скоростью передвижения практически нет, - отметил он. Если учести, что по прогнозам население города в будущем составит 550 000, невозможно поместить еще 100 000 автомобилей на улицах Таллинна, поэтому важно развивать все виды передвижения. „Идеологических проблем в этой ситуации я не вижу“, - отметил мэр.

По мнению Осиновского, после февраля 2022 года общество радикализировалось, но сейчас ситуация успокаивается. В будущем, надеется Осиновский, все же удастся вернуться к мультикультурности.

Один из гостей нашей встречи спросил мэра Таллинна, чем нынешняя власть лучше центристов. „Я считаю, были и хорошие позитивные вещи сделаны“, - отметил мэр, указав однако, что нехватка мест в школах и детских садах в некоторых районах - результат неэффективного управления предыдущей коалиции.

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Власть в столице Эстонии сменилась в апреле этого года. Социал-демократы сформировали новую коалицию вместе с реформистами, Isamaa и Eesti 200. Пост мэра достался Евгению Осиновскому, одному из лидеров Социал-демократической партии. Новая власть пообещала изменить стиль управления столицей, избавиться от „пищевой цепочки“ Центристской партии и перейти к проевропейскому руководству города. К тому же один из главных приоритетов - переход на эстоноязычное обучение во всех школах.