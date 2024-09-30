Топливная компания сокращает почти всех сотрудников. Собственник фирмы: работы нет

„Эти 16 человек, которых мы сокращаем, - водители грузовиков“, - сообщил изданию „Деловые ведомости“ Алексей Мюрисеп, руководитель компании Baltic Sea Bunkering OÜ, которая является собственником Saurix Petroleum.

По его словам, решение было нелегким, оно появилось не за один день, но в нынешних условиях оно кажется единственно верным.

„Работы нет, - объяснил Мюрисеп. - И мы договорились, что еще два месяца они будут или ездить, или просто сидеть дома. Возить нечего, и вместо того, чтобы уйти в минус и затем обанкротиться, лучше сейчас приостановить работу и дождаться лучших времен“.

Изданию Ärileht за две недели не удалось получить комментарий от представителей Saurix.

Компания хотела расширяться на новые рынки

Компания AS Saurix Petroleum с 1996 года занималась оптовой и мелкооптовой продажей различных видов топлива, а также экспортом и импортом топлива. Во втором квартале этого года налогооблагаемый оборот предприятия составил 1 697 955 евро.

В прошлом году доходы с продаж компании составили 12 200 809 евро, что на 56% меньше, чем годом ранее. В прошлом году фирма заработала 272 460 евро прибыли, что почти на одну пятую часть меньше, чем годом ранее. В своем отчете за 2023 экономический год компания сообщила, что целью в 2024 году является увеличить объемы в своей сфере деятельности и расшириться на новые рынки.

Компании Baltic Sea Bunkering, которая является собственником Saurix Petroleum, принадлежит и другая топливная фирма, которая называется NT Bunkering.

Последняя подозревается в нарушении санкций против России. По данным эстонской прокуратуры, предприятие закупило в 2022 году в России 12 тонн топлива, фальсифицировало документы о происхождении товара и представило его в таможне как топливо из Казахстана. Подробнее читайте здесь.

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